- 2018 este anul marilor transformari: nu se anunța a fi un an ușor iar instabilitațile și noutațile ne pot da batai de cap și ne pot bulversa mai mult decat ne-am putea imagina. Exista, insa zodii care vor avea noroc cu carul, la fel cum exista altele care vor avea probleme cu sanatatea sau dragostea:

- HOROSCOP BERBEC O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra…

- Horoscop 2018. Previziuni complete pentru toate zodiile Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! BerbeculProfita…

- VARSATOR: Anul 2018 va fi un an agitat pentru acești nativi, insa nu le va displacea acest lucru. Vor avea multe surprize placute pe plan profesional, insa nici planul sentimental nu se va lasa mai prejos. Totuși, pentru a se bucura de aceste reușite, varsatorii trebuie sa depuna și…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- HOROSCOP 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in noul an! Citește previziunile complete. HOROSCOP 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Va trebui sa fii foarte atent la ce iți ofera viața in acest domeniu, pe…

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- Ai incercat sa iti ceri scuze, sa il faci sa inteleaga care sunt intentiile tale reale? Nu iti pierde speranta. Iata trei moduri de a iti ceri iertare care iti vor salva relatia. Inainte sa incepem, este esential sa intelegi pentru ce anume iti ceri iertare, mai exact. 1. Spune “ Imi pare rau ca te-am…

- Daca obișnuiați sa vorbiți ore in șir despre cele mai marunte lucruri, dar acest lucru s-a schimbat in ultima vreme, e posibil ca relația voastra sa se fi deteriorat. Daca nici macar prin mesaje pe telefon nu mai corespondați și cand va intalniți fața in fața, discuția este foarte seaca, atunci…

- Astrele ne dezvaluie care sunt aceste femei care au cele mai multe calitați și care știu cum sa-și ascunda defectele, scrie estisuperba.ro. Sunt 3 la numar și par a fi desprinse dintr-o alta lume pentru ca vor lumina viața oricui cu bunatatea lor sufleteasca. Citeste si Horoscop. Femeile pentru…

- BERBEC In aceasta saptamana vei face tot posibilul sa castigi mai multi bani, dar nu e necesar sa te dai peste cap pentru asta. Cu toate ca ti-ai dori sa te imbogatesti peste noapte, nu face compromisuri pe care ai putea sa le regreti ulterior. Situatia ta financiara nu este la limita,…

- BERBEC Astrele iti recomanda ca in aceasta saptamana sa incerci sa ii acorzi mai multa atentie partenerului de viata. In ultima perioada nu a primit afectiunea de care are nevoie si s-ar putea sa se fi indepartat putin de tine. Arata-i ceea ce simti pentru el, cu toate ca ai atatea…

- HOROSCOP de WEEKEND 9-10 decembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 9-10 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 9 - 10 decembrie 2017 - Berbec Un weekend in miscare. Nu ai timp sa stai deloc. Sarbatoresti pe cineva…

- Iata cele 21 de reguli ale lui Miyamoto Mushashi: Accepta realitatea. Acceptarea este cea mai puternica atitudine prin care poți elimina negativismul. Prin intermediul repetiției iți poți antrena mintea sa tolereze, sa devina puternica. Din ce izvoraște puterea? Din lipsa luptei cu sinele…

- Berbec Stai si cantaresti o situatie cu mai multe directii de interpretare, dar nu te grabesti sa extragi concluzia. Astepti sa apara toate detaliile necesare pentru a intelege exact situatia, deci tergiverseaza si tu cumva lucrurile pana cand esti convins ca ai aflat toate aspectele, si pro,…

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Berbec Iti doresti foarte mult ceva, si vrei sa poti obtine imediat. Pentru asta trebuie sa faci niste sacrificii. Pune in balanta ceea ce ai de castigat, cu ceea ce ai putea avea de pierdut, prntru ca s-ar putea ivi unele discutii in familie. HOROSCOP 28 noiembrie…

- BERBEC In aceasta saptamana ai mari sanse de a primi o mostenire. Nu trebuie decat sa fii atenta ca oportunitatea sa nu treaca pe langa tine, iar atunci cand o prinzi, sa ai grija ce semnezi! Atunci cand vine vorba de documente importante, e necesar sa ceri sfatul unei persoane competente…

- HOROSCOP BERBEC. Incearca sa ceri sfatul unei persoane total neimplicate in situatia in care te afli, pentru ca nu va fi influentata de nimeni si nimic! Prins in miezul evenimentelor, tu ai putea privi lucrurile unilateral, doar din punctul tau de vedere, cu simpatii si antipatii personale, or aceasta…

- HOROSCOP 24 noiembrie 2017 HOROSCOP 24 noiembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 24 noiembrie 2017. HOROSCOP 24 noiembrie 2017 - Berbec Te grabesti la job sa termini repede treaba, dar acolo te ocupi mai mult de socializare, decat de ce ai de…

- HOROSCOP. 2018 va fi un an excelent pentru cateva semne zodiacale. Vor avea parte de castiguri fabuloase de bani și de realizari pe plan financiar. PEȘTI – cei mai favorizați nativi din punct de vedere financiar in anul 2018. Pentru o perioada lunga de timp nu se va mai pune probleme de modul…

- Astrele ne spun ca exista anumite femei care sunt cu totul magice. Acestea au ceva in plus fața de celelalte, ceva care le ajuta sa fie speciale și unice. Aceste femei magice sunt nascute cu precadere in 3 zodii: Femeia RAC Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt extrem de empatice.…

- BERBEC: Vei avea cheltuieli majore din cauza partenerului de viața și a unor colaboratori. Segmentul financiar este foarte vulnerabil in aceasta perioada, de aceea se recomanda sa ai discernamant și sa fii prudent. Treci printr-o perioada aglomerata și tensionata la birou ,insa nu trebuie…

- HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat pentru primele noua luni ale anului 2017 o valoare tranzactionata pe toate pietele de 10,88 mld. lei, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului anterior, trimestrul al treilea fiind cel mai bun trimestru din ultimii doi ani. Valoarea tranzactionata…

- Exista anumite semne zodiacale in care nu poți avea incredere și care or sa te lase la greu doar pentru a se salva pe ele, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sunt aceste zodii pentru a știi de ce persoane trebuie sa ne ferim. Citeste si HOROSCOP: Adevarul gol-golut despre zodii…

- BERBEC Lucrurile nu merg asa cum ti-ai dori sau cum ar trebui pentru tine pe plan sentimental. Saptamana aceasta va fi tensionata in raport cu partenerul tau de viata sau cu intreaga familie dupa caz. Sunt nemultumiri care s-au strans si carora nu le dati drumul, insa odata ce veti comunica…

- BERBEC Banii ar putea crea tensiuni pe plan sentimental in aceste zile, dar asta daca nu reusesti sa comunici eficient cu partenerul de viata. Incearca sa iti gestionezi mai chibzuit economiile si astfel vei evita orice repros din partea acestuia. E necesar sa te gandesti mai mult la…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 13 noiembrie 2017. Berbec Începi saptamâna concentrat asupra muncii, așa ca nu te intereseaza nimic altceva decât sa reușești sa faci tot ce ți-ai propus astazi. Dupa program, continui sa muncești: înveți…

- HOROSCOP Mariana Cojocaru. FINAL DE AN ASTRAL CU SCHIMBARI MAJORE: BERBEC: PRIMITI O MOSTENIRE SAU O FINANTARE TAUR: PARTENERIATE SI ALIANTE PROFITABILE GEMENI: ARMONIE IN RELATIILE PROFESIONALE RAC: UITATI DE TIMIDITATE, SUNTETI CREATIVI LEU: PREOCUPARI LEGATE…

- Berbec Nu te simti in largul tau intr-un anturaj vesel, in care altadata erai ca acasa, dar nu si acum. Te macina tot felul de intrebari la care nu gasesti inca solutii, si chiar privesti cu un dram de invidie spre ceilalti care rad si se distreaza. Nu te poti distra alaturi de ei, esti impovarat…

- Berbec Sa treaca la materializarea unor proiecte uitate. Ceea ce n-au reusit sa rezolve in cateva saptamani vor face in cateva ore. Centrul de greutate se muta pe segmentul profesional, reusita unor negocieri le reaseaza la masa tratativelor daca au funcții de raspundere. Le-as sugera sa faca o serie…

- Iata cele 3 zodii ale caror bugete vor creste zdravan, potrivit ele.ro. Leu Faci cum faci si dai de bani. Unii munciti, altii castigati pur si simplu fara prea mari eforturi. Este un an foarte norocos la acest capitol. Iar dpiritul tau competitiv te indeamna sa-ti inmultesti banii investind…

- Berbec Te-ai straduit, ai facut eforturi pentru ca relatia sa mearga si degeaba. Se pare ca intre tine si partenerul tau nimic nu mai e la fel ca la inceput. In noiembrie, vei fi nevoita sa iei decizia finala: ori ii accepti comportamentul, ori te desparti definitiv de el. Nimic nu e mai dureros…

- Horoscop noiembrie 2017. Descopera ce îti pregatesc astrele pentru luna noiembrie pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani! BERBEC Vei avea noroc la bani luna aceasta, astrele vin cu vesti bune atunci când te astepti mai putin. …

- BERBEC Nu e cazul sa dai vina pe partenerul tau pentru ca nu esti tu fericita in aceasta saptamana. Daca iti vei varsa nervii pe el din cauza externe, cu siguranta vor iesi scanetei si pe acest plan al vietii tale. Daca exagerezi cu posesivitatea si controlul asupra iubitului sau sotului tau,…

- Marea Britanie a fost avertizata ca miliarde de euro din banii contribuabililor britanici ar putea ramane blocați in Banca Europeana de Investiții, pentru mai mult de treizeci de ani dupa Brexit.

- BERBEC In acest an trebuie sa dai dovada de aceeasi responsabilitate si determinare ca si pana acum, altfel situatia ta financiara ar putea avea de suferit. Din pacate, nu vei avea prea multe oportunitati de a-ti suplimenta venitul, insa e necesar macar sa te mentii pe linia de plutire. Sunt…

- "In acest moment traversam o perioada buna din punct de vedere economic. Suntem primii in UE in ceea ce privește creșterea economica, fapt care a determinat toate instituțiile și organismele financiare internaționale sa revizuiasca constant estimarile privind evoluțiile economiei romanești in acest…

- Totuși, unii oameni nu pun deloc preț pe acest sentiment de iubire pentru ca starea materiala este mai importanta pentru ei, scrie estisuperba.ro. Acești oameni nu se simt impliniți daca sunt iubiți, ci se simt extraordinar daca iși permit orice lucru material. Citeste si HOROSCOP: In aceste…

- BERBEC: In mintea nativilor din aceasta zodie se petrec o gramada de chestii, au o mulțime de ganduri și incearca sa-i reevalueze sistemul de valori morale, scrie estisuperba.ro. Daca ai planificat o calatorie sau o vacanța se recomanda sa fii prudent pentru ca s-ar putea sa intampini neplaceri.…

- Berbec Felul in care ti se adreseaza unii este nedrept, pentru ca te critica, te judeca, te ataca agresivi cu vorbe dure, pe care e si normal sa le pui la inima si sa suferi. Gandeste-te ca relatia cu acesti oameni sunt sacrificiul pe care trebuie sa-l faci pentru a-ti atinge marile scopuri,…

- Mediul investițional romanesc așteapta Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), iar acesta ar trebui listat, in viitor, pe piața reglementata, a declarat, marți, Mircea Ursache, vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o conferința organizata de Bursa de Valori…