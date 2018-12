Previziuni 2019 Berbec bani și cariera



Cariera va fi mai satisfacatoare pentru majoritatea Berbecilor in acest an. Bineinteles, vei avea parte de incercari si obstacole, dar vei avea si curajul sa le infrunti. Noi oportunitati de castig pot aparea in domeniul tau de cariera in acest an. Comunicarea si supravietuirea sunt cheia. Jupiter te va ajuta sa iti perfectionezi abilitatile si sa iti imbunatatesti creativitatea. Cei implicati in profesii legate de domeniile artelor, productiei si vanzarilor vor obtine un impuls pozitiv in aceasta perioada. Relatia cu superiorii si colegii de…