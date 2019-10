HOROSCOP FINANCIAR 7-13 OCTOMBRIE 2019. O zodie dă lovitura, conturile se umplu pe neaşteptate BERBEC Va fi destul de ușor sa te remarci la locul de munca in aceasta saptamana. Competențele tale vor fi puse in valoare de cei care țin la tine și aceștia sunt destul de mulți. Nimeni nu vrea sa iți fure momentul de glorie, pentru ca il meriți din plin. Pe langa laude, ai toate șansele sa caștigi mai mulți bani! TAUR Saptamana aceasta trebuie sa faci tot ce ține de tine pentru a ieși in fața. E posibil ca partenerii sau colegii tai de munca sa-și doreasca sa te scoata din competiție și sa-ți saboteze munca doar pentru a te pune intr-o lumina proasta. Nu este necesar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

