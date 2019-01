Horoscop februarie. Zodiile care se îndrăgostesc în luna iubirii Horoscop februarie, luna iubirii. BERBEC Cei aflați in zodia berbec pot scapa de datorii in luna februarie, dar trebuie sa-și gestioneze rațional economiile. Nu este recomandat sa imprumutați bani. Daca lasa de la ei, berbecii se vor scufunda și mai mult in datorii, in pofida gestului bun pe care-l fac. Pe de alta parte, pe plan amoros, in jurul datei de 11 februarie berbecii vor fi puși la incercare. Incep sa se simta ușor „exploatați" și vor avea impresia ca se cere prea mult de la ei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

