Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop luni 14 ianuarie 2019. Reușite pentru o zodie Horoscop luni 14 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop luni 14 ianuarie 2019 - Berbec: Tentația zilei vine de la propria inclinație catre rafuieli rapide, cu speranța, mereu deșarta, ca toate problemele…

- HOROSCOP BERBEC Se deschide cu dorința de a lua viața in piept inca din primele zile, cu starile trec pe plan secund, martie și aprilie sunt speciale, iar cei ale caror zile de naștere se apropie de 21 martie și 19 aprilie sa se aștepte la oportunitați majore, fie la sfarșitul lunii septembrie…

- Horoscop duminica 6 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop duminica 6 ianuarie 2019 - Berbec: Este o zi de innoire, dar nu e cazul sa forțezi nimic pentru a obține acest rezultat. Mai degraba, ar trebui sa lași lucrurile in voia lor. Horoscop duminica…

- Horoscop joi 6 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop joi 6 decembrie 2018 – Berbec: Vin vești bune și primele sunt cele legate de planurile de viitor, de un examen sau de o calatorie pe care ți-ai dorit-o foarte mult. Horoscop joi 6 decembrie 2018 –…

- Horoscop, miercuri, 5 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, miercuri, 5 decembrie 2018 – Berbec: Ții morțis sa faci anumite lucruri, deși știi foarte bine ca exista persoane care vor fi deranjate de faptele tale, poate și pentru ca ii afecteaza, iar…

- Horoscop sambata 24 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop sambata 24 noiembrie 2018 – Berbec: Este important sa te orientezi corect prin mulțimea de informații pe care le poți primi, de la prieteni, rude sau simple cunoștințe. Toata lumea are chef de…

- Horoscop, duminica, 18 noiembrie. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, duminica, 18 noiembrie – Berbec: Este o zi care te poate ajuta sa domolești toate gandurile negre și sa renunți la planurile razboinice, in cazul in care ai avut astfel de preocupari, in ultimele…

- Horoscop, marți, 13 noiembrie 2018. Berbecii au parte de o zi agitata Horoscop, marți, 13 noiembrie 2018 – Berbec: Te agiți din nou, de data aceasta pentru lucruri mari, importante, pe care tu le vezi așa. Cei din jur nu vor ințelege mare lucru și poate ar fi bine sa le explici cate ceva. Horoscop,…