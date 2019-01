Stiri pe aceeasi tema

- Daca finalul de an a fost fara mari evenimente notabile in afara de Luna plina emotionala in Rac si solstitiul iernii, iata ca prima saptamana a lui 2019 este una de super forta, cu evenimente puternice si de netrecut cu vederea catusi de putin, care marcheaza intregul an ! Stim cum se spune,…

- Horoscop lunar general - ianuarie 2019 Marte intra in Berbec: perpetuum mobile In data de 1 ianuarie, Marte intra in semnul domiciliului sau diurn, Berbecul, de unde anima și dinamizeaza atmosfera astrala a inceputului de an inca din primele ore ale sale. Așadar, cel puțin debutul acestui an vine…

- Sunt cele mai bune zile posibile sa vii cu o viziune mareata despre ce vrei sa obtii in 2019 si ce fel de viata vrei pentru tine incepand de acum. Soarele si Jupiter au multe lucruri in comun : ambele astre sunt spirituale, cu energie masculina, au o energie generoasa si sunt interesate in…

- BERBEC Indiferent de problemele pe care le ai, cei dragi te vor ajuta sa le depasesti cu brio. Ai alaturi de tine oameni care te iubesc cu adevarat si care nu te vor lasa la greu, iar aici este vorba si despre partenerul tau de viata. Relatia ta amoroasa este una foarte armonioasa si sanatoasa,…

- Horoscop weekend 16-18 noiembrie 2018. Tot acum cateva zile, Venus a iesit din retrograd si ne bucuram. Acum ne putem vedea linistiti de viata de cuplu, arta, armonie, vegheati de energia buna a lui Venus, dar nu fara sa ne asumam lectiile revizitate si, speram, rezolvate cat timp Venus a fost retrograd…

- S-a schimbat directia karmica cosmica, prin schimbarea pozitiei Nodurilor Lunare; Jupiter si-a facut deja debutul ceresc in aventurosul Sagetator pe care il si patroneaza; rebelul Uranus retrograd s-a reintors in Berbec pentru o vreme; Mercur va intra si el retrograd in Sagetator. Ca si cum…

- Fii pe faza si la viata ta. Simti aerul schimbarii? Universul orchestreaza totul perfect si le aseaza "cu mana" : dupa zile ca de maraton si cu energii extrem de puternice de schimbare, avem nevoie sa ne relaxam, sa ne tragem sufletul si sa ne bucuram activ de viata, ca sa se aseze ce tocmai…

- Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie) Luna noiembrie este una cu mari sanse de reusita in plan financiar, iar veniturile tale se pot suplimenta pentru ca ai idei bune. Munca in echipa este facuta pentru tine si te poate ajuta sa realizezi proiecte marete. Sagetator (22 noiembrie -…