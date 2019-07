HOROSCOP ESTIVAL. Ce zodii au interzis la aventurile de-o vară RAC - Te sperie orice aventura care te-ar putea scoate din zona de confort, asa ca nu vei incerca nimic. Daca esti intr-o relatie, cu atat mai mult. Nu vrei sa ai inima ranita, asa ca aventurile nu sunt deloc pentru tine. Horoscop special Mariana Cojocaru. Ce se intampla cu femeile din zodiac in IULIE SAGETATOR - Ai un spirit liber, insa aventurile tale se transforma intotdeauna in relatii. De aceea, iti este teama sa fii cu cineva pentru ca stii ca ati putea ajunge sa fiti impreuna. CAPRICORN - In aceasta vara nu ai ai timp de aventuri. Lucrezi pentru viitorul tau profesional… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

