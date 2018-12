Horoscop erotic decembrie 2018. Atmosferă fierbinte. Vezi pentru ce zodii Citeste in continuare, cum se incheie anul 2018 si care sunt prioritatile pentru 2019 la capitolul amor, pentru fiecare zodie in parte. Horoscop erotic decembrie 2018. BERBEC erotic decembrie 2018. Nu grabi lucrurile si nu pune toate cartile pe masa. Pastreaza-ti asul din maneca. Nu este exclus sa iasa la lumina un secret adanc pastrat. Poate o relatie din trecut scoate la suprafata rani nevindecate, poate cineva din trecut vrea sa reluati relatia. Micutul Chiron te va ajuta sa vindeci ce e de vindecat si sa mergi mai departe. Asteapta-te la weekend-uri fierbinti, la iesiri mai dese si chiar la calatorii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

