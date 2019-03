Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 28 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 28 februarie 2019 - Berbec: Ai parte de o zi dinamica, in care voința este la cotele de care ai nevoie pentru a rezolva ceea ce iți propui, mai ales daca este un lucru bun și pentru ceilalți. Horoscop 28 februarie 2019 -…

- Horoscop 9 februarie 2019. Racii vor primi multe critici pe parcursul zilei de sambata. Este foarte important ca acestia sa le gestioneze corect si sa fie atenti. Citeste horocopul pentru fiecare zodie.

- Horoscop februarie Berbec Berbecii ar trebui sa fie dispusi sa renunte la unele puncte de vedere, scrie lyla.ro. In aceasta luna, pentru berbeci pot aparea oameni de destin, care ii inspira, incurajeaza si sustin sa-si urmeze visele. Citeste si Cei mai bogati oameni din lume…

- Weekendul 11-13 ianuarie este unul bogat in evenimente. Gemenii si Sorpionii se vor distra la maxim in acest sfarsit de saptamana, iar Fecioarelor li se vor ivi o oportunitate pe care nu trebuie sa o rateze. Vezi tie ce ti-au rezervat astrele pentru weekendul 11-13 ianuarie.

- Horoscopul zilei 4 ianuarie 2019. Capricornii sunt dezamagiți de persoana iubita. Nu mai simt aceeași susținere din partea acesteia, lucru care le ridica semne de întrebare. Iar Gemenii ar putea afla ca un prieten drag i-a tradat. Horoscopul zilei 4 ianuarie 2019 Capricorn…

- Horoscop, duminica. 30 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, duminica. 30 decembrie 2018 – Berbec: Este posibil sa incepi un conflict fara sa vrei și sa il continui cu mare harnicie, deși cei din jur iți spun ca tu ai adus norii negri de furtuna. Horoscop,…

- Anul 2019 este plin de surprize pentru majoritatea zodiilor, multe au noroc in dragoste iar altele au noroc la capitolul financiar, toate au parte de schimbari și situații interesante care le vor schimba modul in care privesc viața. Ce se intampla cu Racii:

- BERBEC: Nu trebuie sa va simțiți amenințați daca altcineva are idei mai bune decat voi. Ar trebui sa va puneți mintea in mișcare și sa contribuiți la proiectele in derulare.TAUR: Nu este intotdeauna ușor sa caștigați respectul și admirația celor din jur.