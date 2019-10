Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii octombrie este marcat de multe evenimente astrologice importante: 7 octombrie – planeta Venus intra in zodia Scorpion; 14 octombrie – Luna Plina in Berbec; 23 octombrie – Soarele intra in zodia Scorpion; 28 octombrie – Luna Noua in Scorpion; 31 octombrie – Mercur retrograd in…

- Horoscop. Va fi o zi agitata pentru Pești, in care vor fi nevoiți sa faca diverse chestii, fara nicio legatura intre ele, iar Varsatorii sunt dispuși sa consume mai mult timp pentru a studia ceva, pentru a citi o carte noua sau

- Berbec Retineti sfaturile si indemnurile prietenilor pentru ca va vor fi de mare folos in cariera. Vi se poate imbunatati pozitia sociala sau puteti deveni un personaj faimos in mediul in care traiti si va desfasurati activitatea. Sanatatea este vulnerabila. In a doua parte a saptamanii va…

- In aceeasi zi, au loc doua aspecte astrale benefice de trigon : Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Al doilea moment de mare putere al saptamanii este ziua de sambata 14 septembrie : avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta ! Luna…

- LUNA NEAGRA 2019. Acest fenomen astronomic mai rar, este denumit Luna Neagra (denumita uneori in engleza "Dark Moon" - sau "Lilith", adica "Luna intunecata" sau "Luna neagra"), scrie agerpres.ro. Anticii asociau termenul de Luna Neagra perioadei de Luna Noua. Prima faza a Lunii, cand aceasta este…

- Horoscop 26 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 26 august 2019 - Berbec: Poate fi o zi in care sa obții rezultate neobișnuit de bune la serviciu și sa te incante foarte mult acest lucru. Cei dragi se vor bucura și ei de dispoziția ta generoasa. Horoscop 26 august 2019 -…

- Horoscop 4 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile Horoscop 4 august 2019 - Berbec: Ai la dispoziție o zi care aduce inspirație, dar aceasta apare numai in liniște și ca sa ajungi la liniștea interioara trebuie sa oprești toate conflictele din mintea ta. Horoscop 4 august 2019 - Taur:…

- Horoscop. Nativii din Scorpion vor fi chemați, astazi, in ajutorul unor prieteni sau a unui membru al familiei, iar Varsatorii daca simt ca trec printr-un moment dificil ar trebui sa petreaca mai mult timp in anturajul unui grup optimist.