- Weekendul vine cu multa relaxare si vesti bune pentru cativa nativi. Fecioarele se vor bucura, in sfarsit, de putin timp liber, in timp ce pestii gasesc linistea de care au atata nevoie. Vezi pentru tine ce au rezervat astrele in zilele de 17 si 18 noiembrie.

- Fecioarele pot miza astazi pe propriile forte, iar Leilor li s-ar putea indeplini dorinte ascunse de mai mult timp. Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte:BERBECVeți avea mult succes in proiectele pe care le inițiați.

- BERBECEste posibil sa fiți implicat intr-un scandal la serviciu din cauza barfelor. Stapaniți-va și fiți prudent in afirmații.TAURSe pare ca va irita problemele care apar din cauza neințelegerilor cu un partener de afaceri. Comunicarea este esențiala.