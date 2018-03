Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop de weekend 17-18 Martie 2018: Berbecii reușesc sa termine ceea ce au început, Taurii trebuie sa ia anumite decizii, iar Scorpionii doresc sa faca unele schimbari pe plan personal, care nu suporta amânare.

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun,…

- Horoscop 11 martie 2018. E o zi tensionata, deși multe semne zodiacale for fi surprinse mai mult ca niciodata: Scorpionii vor reintalni pe cineva din trecut, iar Taurii vor fi macinați de probleme.cu surprize pentru multe zodii.

- Horoscop 7 martie 2018. Peștii caștiga mai mult, daca se concentreaza pe ce au de facut. Șansa e de partea lor Horoscop 7 martie 2018 – Berbec Este o zi care iți atrage atenția asupra propriei persoane, in sensul de a te ingriji mai mult, dar și de a avea mai multa grija de cei din jur, de a-i feri…

- Horoscop 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranța ca așa vor obține rezultate mai bune. Atenție la sanatate! Horoscop 6 martie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece foarte ușor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poți explica, iar cei din jur nu o…

- Horoscop martie 2018 Varsator. Prima parte a lunii te predispune la izolare, introspecție și orientarea eforturilor spre treburile tale personale. Sanatatea este vulnerabila, astfel ca ai nevoie de odihna și de ingrijiri medicale de specialitate. Prudența și rabdare!

- Horoscop special Mihai Voropchievici: Berbec: Lacom, vrea mereu mai mult. Se pricepe extraordinar sa manipuleze in folosul lui. Taur: Traiește mereu in trecut, nu iarta pe cei care au greșit, greșelile lui se intorc impotriva lui. Gemeni: Chirurgul in a diseca omul, dar fara…

- Horoscop 26 februarie 2018. Sagetatorii trebuie sa evite exagerarile și sa nu puna multe responsabilitați pe umerii celor dragi Horoscop 26 februarie 2018 – Berbec Este o zi a emoțiilor, care pot deveni atat de intense, incat sa te conduca la reacții nepotrivite, pe care ceilalți le vor sancționa așa…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- HOROSCOP DRAGOGETE 2018. 24 februarie este ziua in care putem realiza anumite lucruri din viața noastra. Adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, așa trebuie sa gandeasca oricine. In ziua iubirii, pentru nativii Varsator o noua iubire se poate contura la orizont.

- BERBECAstrele va binecuvanteaza viata amoroasa. Relatia de cuplu este plina de pasiune si momente frumoase care va vor ramane in memorie.TAURLa serviciu va trebui sa luati decizii importante. Lucrati in echipa si nu refuzați ajutorul echipei.

- Horoscop 21 februarie 2018. Capricornii cauta inspirație ca sa iasa la lumina. Nu vad ca au deja ce le trebuie Horoscop 21 februarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care promite momente deosebit de frumoase, dar nu oricum, ci cu condiția sa dai dovada de bunatate, toleranța și omenie, calitați pe…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Horoscop 16 februarie 2018. Gemenii se cumințesc și iși dau seama cui datoreaza progresul pe care l-au facut Horoscop 16 februarie 2018 – Berbec Este o zi importanta pentru viitorul unor relații la care ții foarte mult. Prietenii sau rudele așteapta de la tine o schimbare de atitudine despre care tu…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari in relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva in relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi de innoire și de deschidere, pe care o poți folosi in…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- BERBECAstrele va influenteaza sa fiti mai putin intelegatori. Daca veti merge pe aceasta cale, lucrurile nu va vor avantaja. TAURInainte de a lua o hotarare decisiva, analizati bine situatia, pentru ca asta v-ar putea salva de la anumite neplaceri.

- Horoscop 4 februarie 2018. Racii amesteca lucruri care nu au avut niciodata legatura intre ele Horoscop 4 februarie 2018 – Berbec Este o zi in care rememorarea unor evenimente din trecut poate deveni motiv pentru abordarea greșita a unor situații din prezent. Avertizat fiind, poate eviți acest lucru.…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au anumite nemulțumiri care pot genera discuții aprinse și obositoare. Acestea pot fi puțin exagerate și pot conduce la conflicte de amploare. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au un chef nebun de distracție azi. Ar…

- Horoscop 29 ianuarie 2018. Scorpionii au dificultați majore, pe care nu le-au anticipat, in relațiile cu anturajul Horoscop 29 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa ții cont de sentimentele celor apropiați, de nevoile lor reale, cum ar fi, de exemplu, nevoia – pe care orice om o are! – de a trai emoții…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, în anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales în cazul în…

- BERBEC Se stie ca Berbecii sunt unii dintre cei mai incapatanati si egoisti nativi. Femeile nascute in aceasta zodie au tendinta de a domina in cuplu si vor ca toate nevoile lor sa le fie satisfacute instant. Din aceasta cauza sunt implicate adesea in mai mult de o relatie si au numerosi amanti…

- Varsator Configurațiile astrale vor fi prielnice pentru a pune bazele unei cariere infloritoare, care le va aduce prosperitate. Nu conteaza in ce domeniu iși doresc aceștia sa activeze, important este ca vor avea oportunitați foarte bune in anul care vine. Trebuie doar sa profite de ele.…

- Scorpion 2018 este anul zodiei Scorpion. Mulți nativi vor avea parte de evenimente fericite, evenimente mari, care ii vor aduce foarte aproape de scopurilor lor. Va fi o perioada bun inclusiv pe plan financiar. Nu este vorba neaparat de noroc, ci, așa cum am spus, de felul cum vor ști…

- Berbec Relațiile parteneriale sunt importante, deoarece se vor discuta planuri profesionale de anvergura. In mod special relațiile din campul muncii, care vizeaza colaborari, vor fi aduse in discuție pentru revizuiri sau imbunatațiri deosebite. Controversele se ivesc de la te miri ce, insa…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- * Capricorn - Aveti nevoie de o pauza dupa 31 decembrie, cand v-ati obosit umbland la urat cu cei din zodia Ursului, sa mai stati si voi relaxati, la un tapricorn de bere. * Varsator - Habar n-avem ce veti face in 2018, depinde doar de voi. Daca stati si nu actionati, daca nu iesiti in strada cand e…

- BerbecDupa ani in care parea ca norocul te ocoleste de fiecare data, in 2018 te vei bucura de succese la fiecare pas. Esti bine-vazuta la serviciu si, drept recompensa pentru munca depusa, vei fi avansata. Vei ajunge practic in pozitia pe care ti-o doresti de-o viata. Simti cum destinul…

- Astrologul Mariana Cojocaru a facut horoscopul complet pentru anul 2018 și a precizat zodiile care vor avea cel mai mult noroc in acest an. Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru…

- Horoscop 2018. Niciodata nu stim ce ne pregateste viitorul, iar pentru unii nativi, astrele sunt pregatite sa ofere tot ce-i mai bun. Desi nu se astepta vreodata, femeia Varsator va avea parte de castiguri numeroase in anul 2018, reusind astfel sa obtina o suma uriasa de bani la care nici nu visa. Horoscop…

- Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru cei care știu ce isi doresc. Taur: Va trebui sa se apropie de persoanele dragi, cu persoanele cu care intra in contact. Trebuie…

- Niciodata nu stim ce ne pregateste viitorul, iar pentru unii nativi, astrele sunt pregatite sa ofere tot ce-i mai bun. Desi nu se astepta vreodata, femeia Varsator va avea parte de castiguri numeroase in anul 2018, reusind astfel sa obtina o suma uriasa de bani la care nici nu visa. Odata cu inceputul…

- Horoscop 31 decembrie 2017. Taurii au nevoie de bunavoința, ca sa evite neințelegerile care le-ar putea umbri ziua Horoscop 31 decembrie 2017 – Berbec Este o zi care te poate rascoli, daca vei permite acest lucru. Ai nevoie de un interval generos de timp pe care sa-l petreci departe de orice sursa de…

- Nativi a doua zodii, Scorpion și Rac, vor avea un an bun din acest punct de vedere. Chiar daca 2018 le va schimba in multe feluri viața, ei vor ști sa intoarca orice situație in favoarea lor. Așa se face ca vor avea partea de multe reușite, inclusiv financiare. Berbec Inceputul anului nu e…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- Horoscop 24 decembrie 2017. Scorpionii au o zi frumoasa. Sunt atenți cu cei dragi și uita de suparari Horoscop 24 decembrie 2017 – Berbec Intregul context te invita la toleranța fața de toți cei din jur, ca sa obții acea bucurie sufleteasca pe care o cauți și de care ai mare nevoie, mai ales intr-o…

- Nativul Scorpion este o fire intensa si foarte periculoasa, scrie one.ro. Desi se va conecta excelent cu oricare alt nativ din zodiac, mai tarziu vor avea de suferit. Sentimentele pe care le au sunt instabile, iar daca la inceput vor crede ca ceea ce simt este puternic si de neinlocuit, pe parcursul…

- Horoscop 2018. Iata care sunt combinatiile perfecte de zodii! Compatibilitate 100%. Berbec si Varsator In 2018 nu va fi loc de plictiseala intre Berbec si Varsator. Relatia lor va fi foarte interesanta. Ambele semne au o pofta incredibila de aventura si se vor bucura de fiecare moment…