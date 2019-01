Horoscop, duminică, 13 ianuarie, 2019 Horoscop. Balanțele abordeaza o atitudine care nu li se potrivesc si care nu lasa o impresie prea buna despre aceștia. Scorpionii nu ar fi bine sa fie atat de siguri ca un lucru, odata ajuns pe un teren aparent stabil, se va mentine asa multa vreme. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

