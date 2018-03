Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 8 martie 2018. Leii trebuie sa fie onești cu cei dragi și sa țina cont de ei cand iau decizii. Prin cooperare, lucrurile vor merge mult mai bine Horoscop 8 martie 2018 – Berbec Ai de ales intre a exprima tot ce iți trece prin cap și a face o selecție inteligenta și ințeleapta a cuvintelor,…

- Horoscop 5 martie 2018. Capricornii au motive de nemulțumire, mai ales pe plan financiar. Au nevoie de o atitudine constructiva Horoscop 5 martie 2018 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de interesanta, prin invitația de a aborda altfel cele mai delicate probleme cu care te confrunți, poate și sub influența…

- Horoscop 4 martie 2018. Varsatorii vor sa se revolte impotriva celor din anturaj. Ar fi bine sa se abțina Horoscop 4 martie 2018 – Berbec Ai o zi speciala, o ocazie foarte buna de a recapitula ultimele evenimente și de a le ințelege corect, ca sa le dai dreptate și celor care au fost nemulțumiți. Horoscop…

- HOROSCOP 3 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Conform prognozei, aceasta zi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare, este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018 BERBEC Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce…

- Horoscop 27 februarie 2018. Gemenii primesc sprijin necondiționat de la un partener puternic Horoscop 27 februarie 2018 – Berbec Ai puterea de a reveni asupra unor erori pe care le vezi acum foarte clar, nu pentru ca ai fi devenit brusc modest, ci pentru ca realizezi ce consecințe au generat și nu le…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop 23 februarie 2018. Peștii aduc armonie in relații. Este indicat sa-și tempereze orice pornire distructiva Horoscop 23 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a te opri puțin, din proprie inițiativa, pentru a observa și partea buna din toate situațiile pe care le consideri de nerezolvat. Horoscop…

- HOROSCOP 23 februarie 2018. Se anunța o zi grea pentru unele zodii. Se simte ca este undeva la o rascruce de drumuri. Nativii in Leu trebuie sa faca niște alegeri, deși este dificil. La ce sa se aștepte ceilalți nativi.

- Pomenirea Sfantului Leon, pe 20 februarie. Sfantul Leon a trait in timpul imparatului Heraclie (641-668). A fost episcop in Catania, din insula Sicilia. El se ingrijea neincetat de saraci și bolnavi. La un moment dat, și-a facut apariția in Catania… vrajitorul Eliodor. Acest vrajitor inșela poporul…

- HOROSCOP MARTIE 2018: Iata care sunt cele trei zodii care vor fi singure in luna martie: Rac Racii incep sa se izoleze incet de oamenii care le-au facut rau. In cea de-a treia luna a anului vor avea parte de multe revelatii. In luna martie sunt mai decisi ca niciodata sa lupte…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- HOROSCOP 16 februarie 2018 HOROSCOP 16 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 16 februarie 2018. HOROSCOP 16 februarie 2018 - Berbec Ai primit o veste extraordinara si esti gata sa sarbatoresti. Fie ca iesi cu prietenii,…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari in relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva in relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi de innoire și de deschidere, pe care o poți folosi in…

- HOROSCOP de DRAGOSTE 14 februarie 2018 HOROSCOP 14 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de miercuri, 14 februarie 2018. HOROSCOP 14 februarie 2018 - Berbec Ar putea fi una dintre cele mai bune zile din ultima perioada pentru tine. Asta pentru…

- Horoscop 13 februarie 2018. Fecioarele vor sa schimbe ceva in viața lor. Ar putea reduce povara pe care o duc pe umeri Horoscop 13 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi ceva mai senina, care confirma anumite intuiții ce au aparut sub forma unor intenții bune pe care le-ai pus in practica. Horoscop…

- Berbec Esti dinamizat de o persoana care are incredere in tine si ti-o arata pe fata. Cum sa nu faci tot ce-ti sta in putinta cand citesti in ochii lui ce asteptari imense are de la tine? Te motiveaza energia lui debordanta, iti da mai mult chef de actiune si, fie ca faci totul de unul singur

- Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Horoscop 7 februarie 2018. Varsatorii sunt subiectivi. Vad doar o parte a situațiilor pe care le traiesc. Se pacalesc singuri Horoscop 7 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de interesanta, care-ți poate aduce numeroase satisfacții, pe care le descoperi fara efort, prin interacțiunea cu…

- BERBECEste o zi favorabila pentru studiu și cercetare. Incercati sa folositi toata energia pentru lucruri importante. Spre sfarșitul zilei, cel mai probabil veti avea oaspeți.TAURDin cauza oboselii, este posibil sa fiti irascibil si sa va controlati cu mare greu emotiile.

- Horoscop 5 februarie 2018. Leii refuza interacțiunile. Li se pare ca oamenii din jur sunt nedrepți și nu le recunosc calitațile Horoscop 5 februarie 2018 – Berbec Ai in fața o zi complicata, cu numeroase momente de zapaceala, in care nu vei ști clar pe cine te poți baza și pe cine ar trebui sa lași…

- Horoscop 3 februarie 2018. Balanțele au surprize placute. Cei dragi le intorc gesturile frumoase pe care le-au facut Horoscop 3 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care iți poate aduce calmul de care ai atat de mare nevoie, cu condiția sa fii mai atent la cei din jur, sa asculți ce au de spus și…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop 31 ianuarie 2018. Peștii sunt pe val, in special la serviciu. Gasesc oamenii cu care pot lucra așa cum vor Horoscop 31 ianuarie 2018 – Berbec Ai ocazia rara de a depași unele dintre limitele pe care ți le-ai impus singur, din necunoaștere sau din neatenție. Te vei simți mai liber și vei fi…

- BERBEC S-ar putea sa fiti indispus din cauza unor dificultati in plan profesional sau in afaceri. Nu este exclus sa deveniti irascibil si sa provocati conflicte cu cei din jur. Temperati nervozitatea si sa incercati sa analizati la rece cauzele situatiei. Ar fi bine sa amanati deciziile importante.…

- Berbec – Horoscop 28 ianuarie 2018 Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea. Nu ai norocul…

- Nativii din zodiac reactioneaza in mod diferit atunci cand se imbolnavesc. Mai mult decat atat, exista persoane predispuse la anumite afectiuni, in functie de zodia in care s-au nascut, scrie realitatea.net.

- ZILE LIBERE 2018. PE 24 IANUARIE, se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, zi libera de anul trecut. Citeste si 9 spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta in Bucuresti pe 24 ianuarie Exista, totuși, și categorii de salariați care sunt nevoite sa lucreze in zilele de…

- Totuși, unele femei sunt mai presus decat altele, in ceea ce privește capetele pe care le intorc pe strada, scrie estisuperba.ro. Astrele ne dezvaluie care sun aceste femei, femeile care ies in evidența intotdeauna prin atitudinea lor. Citeste si Horoscop 22-28 ianuarie 2018 Oana Hanganu.…

- Horoscop 17 ianuarie 2018. Fecioarele au idei noi, care, odata puse in aplicare, le vor face viața mai ușoara Horoscop 17 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care te poate ajuta mult, prin pregatirea viitoarelor etape ale proiectelor in care ești implicat sau pe care le demarezi. Horoscop 17 ianuarie…

- Dragostea este un subiect atât de amplu. Declarații de iubire, cine romantice, promisiuni și... minciuni. Da, minciuni! Fetelor, nu puteți sa spuneți ca nu v-ați mințit partenerul niciodata. O minciuna, fie ea cât de mica, tot ați scapat.

- Se spune ca femeile sunt adevarate maestre in materie de barfa, doar ca se pare ca și zodia joaca un rol important in acest sens! Sunt unii nativi de care trebuie neaparat sa te ferești, daca nu vrei sa o pațești!

- Horoscop 9 ianuarie 2018. Sagetatorii trebuie sa-și asculte intuiția, sa lase in urma trecutul și sa priveasca spre viitor Horoscop 9 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi speciala, in care buna dispoziție vine de la sine, dar poate sa și plece la fel de repede. Ca sa o menții, ai nevoie de o minte…

- HOROSCOP BERBEC Mintea ta e sursa ta principala de energie, pentru ca de acolo vin idei pe banda rulanta, una mai buna ca cealalta. Lasa-te, deci, condus in toate de roadele mintii tale, pentru ca dai clasa orcui prin rationamente logice, argumentatie clara si la obiect, calcule corecte facute…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Balanța Ai de unde alege idei, resurse, instrumente pentru a-ti implini niste vise marete! Intalnesti un maestru in domeniul in care ai si tu mari ambitii si aspiratii, deci ajunge doar sa stai in preajma sa cu urechile palnie, pentru ca vei afla de la el o multime de lucruri folositoare

- BERBEC: Preocuparile banești vor fi prioritare in aceasta zi. Veți fi dispuși sa alergați peste tot unde este nevoie ca sa obțineți caștigul preconizat.TAUR: Oboseala și rutina din ultima vreme, probabil, ca-și vor spune cuvantul.

- Fiecare zodie are una dintre cele 9 energii ale stelelor zburatoare, care ii aduce succes sau ghinion. Cu ajutorul culorilor de la machiaj, se poate atrage sanatate, dragoste, bani, pentru fiecare zodie chinezeasca. ȘobolanEnergia bolilor va amenința vitalitatea. Folosiți un machiaj…

- Anul 2018 nu va reusi sa impace toate zodiile care vor sa traiasca o iubire ca-n filme. Pe plan amoros, cateva dintre ele vor suferi si se vor confrunta cu deceptii. Afla mai jos care sunt zodiile care isi vor lua adio de la partener, scrie Realitatea.net.

- HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2017 Berbec Ai multe si marunte de facut la serviciu, dar este nevoie sa fii prudent si sa-iti selectezi prioritatile. Sanatatea este vulnerabila, mai ales pe segmentele sistemului digestiv. Remediile naturiste, odihna, detasarea de neplacerile cotidiene sunt cele mai…

- HOROSCOP 22 decembrie 2017 HOROSCOP 22 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 22 decembrie 2017. HOROSCOP 22 decembrie 2017 - Berbec Ai multe treburi de rezolvat, dar gasesti pe cineva sa te ajute. Cel putin, de maine vei fi mai putin stresat…

- Horoscop 21 decembrie 2017. Varsatorii intra intr-o pauza lunga. Iși analizeaza viața, ca s-o poata așeza pe baze mai sanatoase Horoscop 21 decembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a face ordine in propriile ganduri, planuri și intenții. Ca sa-ți fie bine, ai nevoie de preocupari serioase, dar și de o…

- Berbec Ai planificat demult o calatorie si i-a sosit vremea! Pleci la drum cu bucurie, cu mari sperante fata de ceea ce vei gasi la destinatie, dar desi este o deplasare organizata pana in cele mai mici detalii, nu fi atat de sigur ca-ti vor iesi ca la carte.

- HOROSCOP BERBEC Esti foarte bine ancorat in realitate si vezi lucrurile foarte clar. Se vede ca te-ai maturizat, ca viata te-a invatat multe, ca stii mai bine pe ce te bazezi. Alegerile pe care le faci se bazeaza, pe de o parte, pe experienta deja acumulata care a devenit fundamentul…

- Horoscop 18 decembrie 2017. Berbecii trec intr-o noua etapa in relația cu persoane fața de care au un respect deosebit Horoscop 18 decembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a trece la etapa urmatoare in relația cu persoane fața de care ai un respect deosebit sau de a descoperi acum motivele pentru care cineva…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Anul urmator este un an universal, cu ajutor, cooperare internaționala, progrese, dar și probleme cu apa și benzina. Cand spui an universal, toata lumea intra pe aceeași vibrație, vin investitori in colaborare. E anul femeii, asta inseamna infuzie de estetica,…

- BERBEC: Pot aparea situații ale caror rezolvare o poți gasi doar tu. Trebuie sa te concentrezi mai mult pe tine și sa nu dai atenție cuvintelor rautacioase ale celor din jur. Ar fi mai bine sa ai o atitudine pozitiva și sa privești partea buna din orice obstacol. TAUR: Acești…

- BERBEC: S-ar putea sa aveți parte de o experiența inedita care va va determina sa planuiti cu mai multa atenție ideile de viitor. Este bine sa va trasați liniile de acțiune și sa nu lasați lucrurile la voia intamplarii.