- HOROSCOP 30 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Nu te lasa pacalit de senzatiile trupului, pentru ca ceea ce simti tu acum nu e iubire. E magnetism, e atractie, e ceva ce nu tine de inima, si te-ai putea insela amarnic daca te-ai lasa condus de aceste senzatii. Nu e ceva legat de…

- Horoscop 29 martie 2018. Capricornii au nevoie de odihna. Au tras prea mult de ei și nu mai au resurse ca sa funcționeze la capacitate normala Horoscop 29 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te surprinda destul de multe lucruri astazi, dar cu puțin mai multa bunavoința, vei trece elegant și frumos peste…

- Horoscop 27 martie 2018. Sagetatorii iși stabilesc scopuri noi, legate de educație sau de autoeducație. E o zi importanta pentru ei Horoscop 27 martie 2018 – Berbec Cauți raspunsuri la cele mai importante intrebari și ai șansa de a le gasi. Poate nu azi, poate nu saptamana aceasta, dar le vei gasi cu…

- Horoscop 21 martie 2018. Berbecii au spor in toate și asta ii binedispune așa de mult, ca trec cu vederea lipsurile Horoscop 21 martie 2018 – Berbec Ai spor in toate și acest lucru te poate binedispune atat de mult, incat treci cu vederea anumite lipsuri – ale oamenilor sau ale situațiilor in care te…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- Horoscop 17 martie 2018. Varsatorii scapa multe de sub control. Aceste situații au și o parte buna, oricat de bizar ar parea Horoscop 17 martie 2018 – Berbec Este o zi de innoire, in care poți lua decizii importante, in forul tau interior. Ai nevoie de o noua atitudine fața de profesie și fața de familie.…

- BERBEC: Incepeti o serie de schimbari. Ar fi bine sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.TAUR: Astazi nu este indicat sa va ocupati de afaceri, deoarece sansele de reusita sunt reduse.GEMENI: Aveti o zi foarte aglomerata, dar si satisfactia este pe masura.

- Horoscop 14 martie 2018. Fecioarele cer sfaturi și le primesc, mai trebuie doar sa le urmeze. Au ce invața de la cei din jur Horoscop 14 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa nu-ți dai seama ca ți-ai fixat atenția asupra unor persoane și ca din acest motiv tot ce fac oamenii in cauza capata o importanța…

- Horoscop 12 martie 2018. Balanțele au o povara grea, relația cu familia. Iși asuma responsabilitați care nu le aparțin Horoscop 12 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa te blochezi pe partea negativa, enervanta a situațiilor cu care te confrunți și sa simți nevoia sa reacționezi rapid, cu asprime, ca sa…

- Horoscop 10 martie 2018. Berbecii iși exagereaza nemulțumirile. Ar putea avea o zi extrem de neplacuta Horoscop 10 martie 2018 – Berbec Poate fi o zi care sa lase urme adanci, mai ales din cauza unor nemulțumiri pe care le exagerezi de mai mult timp și pe care ai refuzat de mai multe ori sa le ajustezi.…

- Horoscop 8 martie 2018. Leii trebuie sa fie onești cu cei dragi și sa țina cont de ei cand iau decizii. Prin cooperare, lucrurile vor merge mult mai bine Horoscop 8 martie 2018 – Berbec Ai de ales intre a exprima tot ce iți trece prin cap și a face o selecție inteligenta și ințeleapta a cuvintelor,…

- HOROSCOP 8 martie 2018 HOROSCOP 8 martie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 8 martie 2018. HOROSCOP 8 martie 2018 - Berbec Astazi debordezi de energie si acest lucru te va ajuta in ceea ce ai de facut. Vei fi prins cu treburi toata ziua…

- Horoscop 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranța ca așa vor obține rezultate mai bune. Atenție la sanatate! Horoscop 6 martie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece foarte ușor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poți explica, iar cei din jur nu o…

- Horoscop 2 martie 2018. Balanțele se mobilizeaza la locul de munca, unde e agitație și sunt tot mai multe solicitari și provocari Horoscop 2 martie 2018 – Berbec Totul e mai intens astazi și tocmai de aceea ar fi de dorit sa domolești acele impulsuri care știi ca dauneaza armoniei in relații, de orice…

- Horoscop martie 2018: BerbeculAcum, mai mult decat in lunile anterioare, va concentrati pe cariera, dar si pe viata de familie. Pregatiti scena pentru un viitor proiect, care poate insemna chiar o afacere de familie. Ar putea aparea anumite intarzieri financiare, dar nu va ingrijorati.…

- Horoscop 25 februarie 2018. Leii fac gesturi frumoase și sunt recompensați pe masura Horoscop 25 februarie 2018 – Berbec Este o zi frumoasa, care aduce oportunitați speciale de abordare a nemulțumirilor. Poți da dovada de o maturitate care sa te uimeasca pana și pe tine. Horoscop 25 februarie 2018 –…

- Horoscop 21 februarie 2018. Capricornii cauta inspirație ca sa iasa la lumina. Nu vad ca au deja ce le trebuie Horoscop 21 februarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care promite momente deosebit de frumoase, dar nu oricum, ci cu condiția sa dai dovada de bunatate, toleranța și omenie, calitați pe…

- Horoscop 20 februarie 2018. Varsatorii pierd ceva sau pe cineva. Au primit semnale ca s-ar putea intampla așa ceva Horoscop 20 februarie 2018 – Berbec Ești invitat sa iți asumi cu mare determinare responsabilitațile profesionale sau pe cele din familie, pe care le-ai neglijat destul de mult. Horoscop…

- Horoscop 19 februarie 2018. Taurii au o zi tensionata. Pot face schimbari pe care le doresc de mult Horoscop 19 februarie 2018 – Berbec Chiar daca tu ești ca un arc sau ca un arici, din diverse cauze, ceilalți nu sunt așa și nici nu ințeleg motivele pentru care tu alegi sa adopți o astfel de atitudine.…

- Horoscop 16 februarie 2018. Gemenii se cumințesc și iși dau seama cui datoreaza progresul pe care l-au facut Horoscop 16 februarie 2018 – Berbec Este o zi importanta pentru viitorul unor relații la care ții foarte mult. Prietenii sau rudele așteapta de la tine o schimbare de atitudine despre care tu…

- HOROSCOP BERBEC A venit vremea sa treci la fapte, deci sa depasesti faza detaliatelor planuri teoretice, a adunarii de informatii, a studiului aprofundat, pentru ca acum detii toate mijloacele concrete de a-ti pune ideile in aplicare. Toate vor merge ca pe roate pentru ca stii exact pe…

- Horoscop 14 februarie 2018. Berbecii trag concluzii greșite, daca nu sunt foarte atenți. Aparențele inșala grav Horoscop 14 februarie 2018 – Berbec Ai nevoie de repere clare pentru a judeca bine ceea ce se petrece sub ochii tai și a evita concluziile greșite. Astazi, aparențele inșala grav. Horoscop…

- Horoscop 13 februarie 2018. Fecioarele vor sa schimbe ceva in viața lor. Ar putea reduce povara pe care o duc pe umeri Horoscop 13 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi ceva mai senina, care confirma anumite intuiții ce au aparut sub forma unor intenții bune pe care le-ai pus in practica. Horoscop…

- Horoscop 10 februarie 2018. Peștii se bucura de momente frumoase, pentru ca și-au ascultat inima și au luat decizii inspirate Horoscop 10 februarie 2018 – Berbec Beneficiezi de un context favorabil pentru revigorare, relaxare sau pentru a-ți aminti de bucuria jocului, in compania celor dragi sau a…

- Horoscop 3 februarie 2018. Balanțele au surprize placute. Cei dragi le intorc gesturile frumoase pe care le-au facut Horoscop 3 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care iți poate aduce calmul de care ai atat de mare nevoie, cu condiția sa fii mai atent la cei din jur, sa asculți ce au de spus și…

- Horoscop 2 februarie 2018. Berbecii se consuma inutil și constata prea tarziu ca și-au cheltuit energia degeaba Horoscop 2 februarie 2018 – Berbec Poate fi o zi in care sa te consumi intens pentru nimic, dar sa observi ca a fost total inutil cand e prea tarziu, adica seara, cand vei vedea ca nu mai…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Astrele ne dezvaluie cum va fi urmatoarea perioada pentru unele zodii, scrie estisuperba.ro. Se anunța o perioada tensionata, plina de coborașuri. Vezi daca te afli pe aceasta lista și cum sa eviți neplacerile. Citeste si Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei…

- Horoscop 29 ianuarie 2018. Scorpionii au dificultați majore, pe care nu le-au anticipat, in relațiile cu anturajul Horoscop 29 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa ții cont de sentimentele celor apropiați, de nevoile lor reale, cum ar fi, de exemplu, nevoia – pe care orice om o are! – de a trai emoții…

- BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca. TAUR 21.04-21.05: In…

- Horoscop 28 ianuarie 2018. Capricornii primesc informații, dar nu le prelucreaza, ca sa poata beneficia de ele Horoscop 28 ianuarie 2018 – Berbec S-ar putea sa descoperi ca parerile tale despre anumite persoane sau situații nu sunt deloc adevarate sau ar putea fi serios imbunatațite, in avantajul tuturor.…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai ințeles la momentul potrivit. Horoscop 23 ianuarie…

- Horoscop 22 ianuarie 2018. Racii adopta o atitudine dura fața de apropiați și exagereaza greutatea sarcinilor primite Horoscop 22 ianuarie 2018 – Berbec Poți avea momente in care sa iți fie greu sa alegi intre doua tendințe contradictorii, mai ales in relațiile cu cei dragi. In funcție de ce alegi,…

- Un sfat binevenit la momentul potrivit te poate scuti de neplaceri si te poate pune pe drumul tau spre succes. Berbec Respecta-ti banii Da un aer proaspat domeniului tau financiar si lasa o vreme deoparte cheltuielile mari. Luna de Miercuri din Taur te indeamna sa te opresti…

- HOROSCOP 19 ianuarie 2018 HOROSCOP 19 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 19 ianuarie 2018. HOROSCOP 19 ianuarie 2018 - Berbec Nu poti spune ca ai un program incarcat astazi, asa ca ar putea fi momentul ideal pentru a te ocupa…

- Horoscop 17 ianuarie 2018. Fecioarele au idei noi, care, odata puse in aplicare, le vor face viața mai ușoara Horoscop 17 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care te poate ajuta mult, prin pregatirea viitoarelor etape ale proiectelor in care ești implicat sau pe care le demarezi. Horoscop 17 ianuarie…

- Horoscop 15 ianuarie 2018. Varsatorii au resurse limitate. Trebuie sa accepte ca este o etapa fireasca, e inutil sa se zbata Horoscop 15 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi a echilibrului pe care ar fi bine sa il construiești și sa il pastrezi, pentru ca iți va aduce tot ce ai nevoie, de la liniște la…

- Horoscop 13 ianuarie 2018. Balanțele sa ocupa de problemele personale sau de cele din familie Horoscop 13 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție relațiilor cu superiorii, fiindca ei sunt cei care te pot ajuta sa progresezi pe plan profesional. Pentru asta e insa nevoie de fapte…

- Horoscop 12 ianuarie 2018. Racii muncesc fara chef și spor. Sunt demotivați, impinși de la spate doar de simțul datoriei Horoscop 12 ianuarie 2018 – Berbec S-ar putea sa te razgandești in multe probleme astazi, sa preferi alte abordari, mai puțin ferme sau sa devii mai maleabil, fara sa poți explica…

- Horoscop 10 ianuarie 2018. Leii se simt in stare sa darame munții. Devin o sursa de inspirație pentru apropiați Horoscop 10 ianuarie 2018 – Berbec Astazi poți sa depașești limitele cu care sunt obișnuiți deja ceilalți și sa faci un pas mai departe, prin bunavoința și prietenie sau prin orgoliu și egoism.…

- Berbec Mai hotarat ca niciodata, la inceput de an te straduiești sa gasești modalitati prin care sa obtii o imbunatatire a situatiei financiare ce se degradeaza constant. Daca ești dispus sa-ti parasești familia pentru a lucra peste mari și tari, atunci poti considera problema rezolvata. Taur Momentele…

- Horoscop 9 ianuarie 2018. Sagetatorii trebuie sa-și asculte intuiția, sa lase in urma trecutul și sa priveasca spre viitor Horoscop 9 ianuarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi speciala, in care buna dispoziție vine de la sine, dar poate sa și plece la fel de repede. Ca sa o menții, ai nevoie de o minte…

- Horoscop 8 ianuarie 2018. Berbecii vor avea o zi agreabila, daca inceteaza sa caute vinovați pentru neimplinirile lor Horoscop 8 ianuarie 2018 – Berbec Exista posibilitatea sa transformi aceasta zi intr-una agreabila, dar numai daca nu exagerezi cu eforturile de cautare a unui țap ispașitor pentru tot…

- Horoscop 6 ianuarie 2018. Fecioarele cauta o idee de valoare care sa le ajute sa faca ordine in viața sentimentala Horoscop 6 ianuarie 2018 – Berbec Te vezi nevoit sa cobori cu picioarele pe pamant și sa te confrunți cu dereglari ale starii de sanatate pe care le-ai ignorat sau cu probleme la serviciu…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Cu sperante pentru un an mai bun si pentru un viitor mai roditor in toate aspectele vietii - iubire, cariera, bani si bunastare, iata ce anume ofera Anul Nou pentru fiecare zodie in parte si ce trebuie sa stiti pentru a intra cu dreptul in 2018.

- HOROSCOP BERBEC Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi sa te lupti pe cont propriu cu greutatile vietii, ci ai oricand la cine apela…

- Horoscop 2 ianuarie 2018. Varsatorii vor sa evite tot ce-i consuma. Azi incep sa vada ce ii obosește sau chiar ii epuizeaza Horoscop 2 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi cu emoții intense, cele mai multe dintre ele fiind provocate de ceea ce auzi, ce vezi și ce ești tentat sa decizi acum, deși ințelegi…

- HOROSCOP BERBEC Orele petrecute cu cei dragi au efect excelent asupra psihicului! Viata de cuplu si cea de familie sunt placute, sunt locul celor mai frumoase evenimente. Ca participi la o reuniune de familie in care devii centrul atentiei sau ca esti doar figurant in reusita cuiva drag,…