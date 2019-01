Horoscop DRAGOSTE saptamana 7-13 ianuarie 2019. Venus in Sagetator. Orizonturi romantice noi de explorat Daca esti singur, pariaza pe cartea sinceritatii. Va avea efect maxim. Daca esti implicat intr-o relatie, este timpul sa inspiri viata noua. Calatoriti impreuna, inscrieti-va la un curs impreuna sau incepeti o activitate fizica impreuna. Gasiti orice care vi se pare distractiv si aventuros de facut impreuna! Venus in Sagetator este insetata dupa aventura si dupa noi orizonturi romantice de explorat. Citeste in continuare previziunile pentru zodia ta! Horoscop dragoste Berbec Citeste in continuare previziunile pentru zodia ta! Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, vor interveni cateva modificari menite sa imbunatateasca intimitatea.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

