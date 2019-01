Horoscop dragoste săptămâna 28 ianuarie-3 februarie 2019. Cocktail sexy incendiar. Vezi pentru ce zodii Luna februarie incepe cu multa energie a iubirii. Asa este si firesc, dat fiind ca la jumatatea lunii ne asteapta Valentine's day. Planeta iubirii Venus este in trigon cu imprevizibilul Uranus in Berbec exact in aceeasi zi in care Marte este in cuadratura cu Pluto si din asemenea combinatie te poti astepta la un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta! Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune. Iata ce inseamna toate acestea pentru fiecare zodie in parte. Horoscop dragoste Berbec Iata ce inseamna toate acestea pentru fiecare zodie in parte. Viata amoroasa este mai mult decat satisfacatoare. Esti deschis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dar ce inseamna, pentru noi toti colectiv si pentru fiecare zodie in parte, faptul ca TOATE planetele merg tot inainte, fara urma de incetinire, oprire, frana, repornire? Pe 6 ianuarie, Uranus a iesit din retrograd si s-a alaturat celorlalte planete aflate deja in miscare directa. Mercur,…

- Daca esti singur, pariaza pe cartea sinceritatii. Va avea efect maxim. Daca esti implicat intr-o relatie, este timpul sa inspiri viata noua. Calatoriti impreuna, inscrieti-va la un curs impreuna sau incepeti o activitate fizica impreuna. Gasiti orice care vi se pare distractiv si aventuros de facut…

- Marte, planeta actiunilor eroice, intra in Berbec, la el acasa, inca din 1 ianuarie. Asta inseamna ca vom fi cu totii pregatiti de actiune la cote maxime pentru a incepe deja sa ne punem in practica rezolutiile stabilite la trecerea dintre ani.Apoi, dupa cateva zile, pe 6 ianuarie, au loc…

- Marte este ca o sabie, poate chiar un intreg arsenal de lupta, atunci cand traverseaza teren propice si nicio alta zodie in afara de voi si Scorpion, poate doar Capricorn, nu reuseste sa manevreze atat de iscusit si constructiv ceea ce aceasta planeta daruieste, obosita dupa un drum anevoios prin…

- HOROSCOP MINERVA NOIEMBRIE 2018. Berbec: Au trigon in semne de foc, au foarte multa energie, problema este daca va sti sa gestioneze aceasta energie? Pentru ca sunt vizate drumurile lungi, este vizat comertul exterior, sunt vizate studiile superioare, credinta, nevoia de a se exprima pe sine. Nodul…

- Energiile iti permit sa vezi partea plina a paharului in relatii. Venus in opozitie cu Uranus de miercuri, inainte de a intra in retrograde in Balanta, aduce o schimbare in viata ta. Radacini infipte in trecut incep sa inmugureasca in prezent si sa-ti tulbure dinamica vietii de cuplu. Venus retrograd…