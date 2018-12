Horoscop DRAGOSTE saptamana 24-30 decembrie 2018. Emotiile la loc de cinste, de Craciun

Citeste in continuare previziunile pentru zodia ta! Horoscop dragoste Berbec

Putina agitatie inaintea Craciunului si a finalului de an. Te incearca niste sentimente de ostilitate fata de niste persoane pe care le consideri obstacole in calea fericirii tale. Adevarul este ca nu-ti vor ajuta la nimic. Dimpotriva! Conflictele si confruntarile te vor secatui de energie si nici nu vei rezolva nimic. Daca ai necazuri in cuplu, discuta sincer si deschis cu partenerul, fara acuzatii si reprosuri. Daca esti singur, fii tu insuti si evita persoanele pe care le consideri nepotrivite pentru tine.