HOROSCOP DRAGOSTE 29 OCTOMBRIE - 4 NOIEMBRIE 2018: Iubire pe toane în această săptămână BERBEC E necesar ca in aceasta saptamana sa nu te lasi afectata de toanele persoanelor dragi. Tocmai pentru ca intre voi exista sentimente puternice si sincere nu e cazul sa pui la suflet tot ce spun sau fac, cu atat mai mult daca este vorba despre partenerul tau de viata. Incearca sa afli ce il determina sa se poarte asa si poate chiar il poti ajuta sa isi revina. Daca ii raspunzi cu aceeasi moneda, nu vei face nimic altceva decat sa inrautatesti situatia. TAUR Vor exista unele discutii aprinde intre tine si partener in aceasta saptamana, insa nu este atat de grav precum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

