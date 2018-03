Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 24 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi cu multe discutii si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat. Temele principale ale zilei se pare ca vor fi activitatile profesionale, conditiile de munca de la serviciu si salarizarea aferenta. Fereste-te de a vorbi prea…

- Berbec Tu iubesti sa fii pe primul loc, sa fii cunoscuta drept o persoana de incredere si dominanta. Taur Iti place ca esti cu picioarele pe pamant, pentru ca asta arata maturitate. Citeste si 3 zodii care nu imbatranesc. Raman tinere si frumoase toata viata Gemeni…

- Uneori nu ai nici cea mai vaga idee cine este vinovat in relație sau ce nu merge bine. Sfaturile celor mai bune prietene nu par cele mai potrivite, iar tu habar nu ai cum sa iți rezolvi problemele in cuplu.

- Horoscop dragoste Berbec Ai claritate in gandire si esti obiectiv, de aceea este un moment prielnic sa iei decizii. Fie ca iti indrepti atentia catre cariera, fie ca te dedici vietii de familie, ai grija, insa, sa nu neglijezi cealalta parte. Vei avea nevoie de amandoua. Cere sfatul sefilor…

- Berbec Ai fost inzestrata cu multa putere de munca, ambitie si determinare, de aceea vei reusi in viata cam tot ce iti propui. De asemenea, esti extrem de competitiva si nu te sperie confruntarile. Poti deveni agresiva cand simti ca ai de-a face cu o nedreptate. Totodata, esti increzatoare…

- BERBEC Nativa din Berbec traieste pentru aventura si surprize, astfel incat o cerere in casatorie ar trebui sa includa toate lucrurile palpitante la care te poti gandi. Poate asta inseamna sa o faci in varful unui rollercoaster sau de ziua ei de nastere. Trebuie sa te asiguri ca o vei…

- Berbec 21.03 – 20.04 Ai in fața o perioada importanta in plan profesional. Se contureaza o etapa noua, cu multa activitate, sarcini de lucru de anvergura, relații colegiale tumultoase. Este rost de obținere a unor colaborari cat se poate de fructuoase, cel puțin pentru un an de zile de acum inainte.…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- HOROSCOP 3 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Conform prognozei, aceasta zi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare, este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Horoscop dragoste. Berbec Eviti de ceva vreme chestiuni domestice, insa acum este o perioada propice sa le lamuresti. Daca nu le transformi in prioritati, pot deveni probleme grave, mai ales ca se anunta oportunitati in cariera ce te vor indeparta si mai mult partenerul de cuplu. Trateaza fiecare…

- GemeniProblemele in cuplu apar ca inevitabile, cu atat mai mult cu cat ai realizat greselile pe care le-ai facut in ultima vreme vizavi de partener. Relatia nu mai functioneaza si sunt sanse mari de separare. Ca sa ai parte de liniste si sa ramai cu constiinta impacata trebuie sa iti recunosti…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Berbec Ti se pare ca toata lumea este impotriva ta si te simti coplesit de presiunea celor din jurul tau si de solicitarile acestora. Ai responsabilitatea de a avea grija de tine si de viata ta. Incearca sa te pui pe tine pe primul loc si sa actionezi ca atare. Taur Dai si primesti…

- Berbec Nunta in cea mai mare biserica din cartier! Doar meriti statutul de regina. Macar in ziua nuntii daca nu in fiecare zi. Rochia de mireasa cu trena, neaparat, cu cat mai lunga, cu atat mai bine. Flori multe peste tot. Ceremonie luxoasa si grandioasa, pentru ca meriti! Taur…

- HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi resimti acut nevoia clarificarii statutului tau social, dar mai ales relational si ai energia necesara pentru a rezolva aceste aspecte. Interactiunea cu cat mai multe persoane, din medii cat mai variate, iti faciliteaza accesul…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- HOROSCOP 14 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Unii sunt nervosi si isi elibereaza rautatile pe oricine le cade in plasa, iar azi se pare ca tu esti in colimatorul lor. Nu te incarca inutil de energiile lor negative care iti pot face mult rau, deci cel mai bine ar fi sa nu le dai…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Dar la acest moment, totul pare neclar pentru ca nu ne impacteaza inca viitorul direct sau imediat, desi simtim in aer intensitatea energetica prezenta. Adanc in noi, simtim ca ea va avea un efect profund asupra viitorului nostru, dar nu putem intui exact care vor fi aceste schimbari. Chiar…

- Horoscop dragoste. Berbec O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima. Horoscop dragoste.…

- Horoscop 9 februarie 2018. Pastrati-va calmul si incercati sa nu va implicati in dispute, ca sa nu faceti afirmatii sau gesturi pe care le-ati putea regreta mai tarziu! Berbec – Horoscop 9 februarie 2018 Rezista ispitei de a cheltui suma de bani pe care ai reusit…

- Astrele ne dezvaluie care este cea mai malefica zodie, intruchiparea raului, zodia de care trebuie sa stai cat mai departe cu putința. Acestei zodii ii place sa le ordone celor din jur ce sa faca și crede ca sunt obligați sa-i cante in struna. Nu pune preț pe sentimente sau pe emoții și se…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- In noiembrie, Jupiter se va muta in "casa Iubirii" din astrograma Leilor, unde va ramane pana in noiembrie 2019. Așadar, va fi randul Leilor sa se bucure de mare noroc in dragoste. Dar, ajutate de Venus, planeta Iubirii, toate zodiile trec prin perioade in care iși pot consolida actuala relație…

- Sanatatea, fericirea și chiar dragostea sunt lucrurile despre care astrele ne dezvaluie cele mai multe lucruri. Astrele ne dezvaluie cat de mult iubesc barbații in funcție semnul lor zodiacal.

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- E posibil sa nu iti dai seama ca langa tine se afla persoane care iti fac mai mult rau decat bine, de aceea zodia ta iti va sari in ajutor, scrie eva.ro.BerbecFereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca.

- HOROSCOP 26 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua aduce cheltuieli pentru traiul cotidian, dar vor intra in discutie si achizitionarea cadourilor pentru cei dragi. Posibil sa cumperi ceva sau sa faci anumite comisioane pentru cineva aflat in strainatate. Alcatuieste o lista de prioritati…

- HOROSCOP 25 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna se afla in zodia ta, impuslionandu-te sa actionezi fara intarziere pentru implinirea unor scopuri indraznete si pe termen lung. E momentul sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu de interes, sa faci niste demersuri pentru obtinerea…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- HOROSCOPUL NOROCULUI LA BANI. Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga. Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26 Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47 Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23 Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25 Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22…

- HOROSCOP 17 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Astazi Luna traverseaza zodia Capricornului, ceea ce iti da multa forta, senzitivitate si capacitatea de a patrunde cu mintea si simtirea orice situatie. Asculta-ti si urmeaza-ti intuitia, in special in ceea ce priveste cariera sau…

- Varsator Configurațiile astrale vor fi prielnice pentru a pune bazele unei cariere infloritoare, care le va aduce prosperitate. Nu conteaza in ce domeniu iși doresc aceștia sa activeze, important este ca vor avea oportunitați foarte bune in anul care vine. Trebuie doar sa profite de ele.…

- HOROSCOP 16 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cu cat iti doresti si depui eforturi mai multe sa socializezi cu persoanele din anturajul profesional, cu atat pare ca acestia nu te baga in seama. Observa de pe margine ce se petrece la locul de munca. Vei observa ca se contureaza…

- Horoscop dragoste. Berbec Comunicarea cu ceilalti este la nivel inalt. Reusesti sa intelegi ce iti spune partenerul de cuplu si nu mai apar conflicte legate de mesaje intelese sau interpretate gresit. Taur Pot aparea frustrari in relatia de cuplu din cauza faptului ca ti se…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- HOROSCOP 7 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate.…

- HOROSCOP 6 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti pus pe sotii si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i…

- Acestea sunt persoanele de care sa te feresti in 2018, in functie de zodia ta. Stai departe de ele! Berbec Cel care incearca sa te reduca la tacere: Ai multa energie si lumina, nu ai nevoie de oameni care sa iti stirbeasca din maretie. Scapa de aceste persoana in 2018! Esti frumos si…

- BERBECBerbecul este semn de foc și deseori acest nativ simte nevoia sa fie stralucitor. Cea mai potrivita culoare pentru acest an este roșu aprins.TAURAcestui nativ anul acesta i se recomanda o culoare precum albastru pentru a deveni calm.

- Toate semnele zodiacale au sansa sa îsi schimbe viata în 2018, totul tine însa de felul în care vor actiona si de modul în care se vor misca planetele. Iata cum îti va merge în dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! Berbecul Profita…

- HOROSCOP 29 decembrie 2017. Racii exagereaza cu munca! Ar trebui gandeasca mai mult la ei, la linistea lor. Nativii din sagetator sa iși numere un pic resursele materiale, ca sa descopere ca stau chiar foarte bine. Iata ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii! HOROSCOP BERBEC Degaji o…

- HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ce iubesti tu cel mai mult? Sa fii seful, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie…