Horoscop DRAGOSTE 2-8 septembrie 2019. Inceput de toamna in forta! Ce energie in amor!

Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si mai ales pe cei inteligenti si curajosi.

Este o saptamana particulara ce se afla sub aceste influente mentionate anterior, dar in acelasi timp in Cosmos au loc nu mai putin de 11 ASPECTE ASTRALE intre planete ! Trigoane, conjunctii, cuadraturi, opozitii... planetele par a fi intr-un imens ring…