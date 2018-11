Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul de weekend aduce schimbari pentru cateva zodii. Berbecii trebuie sa faca anumite schimbari in viata lor si sa se gandeasca la viitor, Leii vor avea parte de o noua iubire, iar Sagetatorii sunt sfatuiti sa nu ia decizii importante. Vezi tie ce ti-au rezervat astrele pentru perioada 23-25 noiembrie.

- BERBEC: O zi plina de emotii pozitive ii asteapta pe nativii acestei zodii. Trebuie sa luati decizii referitoare la viața profesionala si este important sa aveti incredere in intuiție.TAUR: Astazi reusiti sa puneti in aplicare orice idee va trece prin minte.

- In luna noimebrie avem multe evenimente astrale care aduc schimbari in viețile tuturor nativilor, fiți atenți la deciziile pe care le luați și nu va lasați pacaliți de persoanele din jurul vostru. Vedetele lunii sunt Scorpionii care invața din greșeli și au parte de multe satisfacții pe plan financiar!

- HOROSCOP NOIEMBRIE. Schimbari majore pentru anumite zodii. Luna noiembrie aduce schimbari importante in viața nativilor din zodiac. Pentru unii va urma o perioada fructuoasa, in schimb ce pentru alții lucrurile merg spre o direcție greșita.

- Astrologii prevad o serie de schimbari in viata nativilor. Pe de-o parte sunt zodiile care se vor bucura de castiguri financiare nemaipomenite, pe de alta cele care se indragostesc. Sunt si zodii care vor avea parte de un an mai greu decat cel precedent. Tie ce ti-au rezervat astrele in 2019? Horoscop…

- Berbecii sunt obosiți de ceea ce fac, sunt obosiți de munca, sanatatea ar putea fi in pericol, și-ar dori sa evadeze, dar nu au timp și nici cum. Taurii s-ar putea sa aiba parte de furtuni in paradis, nu dau dovada ca iubesc necondiționat, sunt foarte multe discuții in care amesteca dragostea…

- BERBEC: Chiar daca familia este pe primul loc, este nevoie sa aveți grija și de propria persoana. Aveți grija și incercati sa acordati atentie si necesitaților proprii.TAUR: Veti avea o zi destul de tensionata.

- BERBEC: Va angajati intr-un nou proiect care ar putea sa va aduca avantaje materiale. Aveti grija insa sa nu va neglijati familia si prietenii.TAUR: S-ar putea ca o persoana apropiata sa va dezamageasca. Sunteti foarte energic, iar imprejurarile va sunt favorabile.