- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 19-25 martie 2018. Urmeaza o perioada complicata pentru zodii. Echinocțiul de primavara aduce energie, șanse și schimbari. Dupa 3 zile, insa, intra in acțiune Mercur retrograd, provocand tot fel de probleme. Afla cum va fi saptamana pentru zodia ta!…

- Horoscopul zilei de 16 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Horoscopul zilei de 14 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul Remus…

- Horoscopul zilei de 12 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 10-11 martie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie pentru acest weekend, 10-11 martie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 - Berbec Iti doresti un pic de liniste weekend-ul asta si o sa ai…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Horoscopul zilei de 5 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Reala sau nu, știrea despre alegerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, in decembrie 2019, va avea efecte pe plan intern. Nu atat in ce privește lupta electorala pentru un mandat la Palatul Cotroceni, cat pentru a da o ”dimensiune europeana” anumitor gesturi pe care le va face președintele…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…

- Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii. Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste. Pe 22 martie, Mercur este…

- Vesti senzationale pentru sportul romanesc: pentru prima data in istorie, un turneul final al Ligii Campionilor la jocurile de echipe va fi organizat in Romania. Volei Alba Blaj a primit, miercuri dupa amiaza, organizarea turneului final al Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce scrisoarea de intentie…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- BERBEC Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care cer o anumita sondare,…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Berbec Sfarsitul de saptamana vine cu mult romantism. Cel mai bun mod de a petrece acest weekend este alaturi de persoana iubita. Te gandesti sa iesiti din oras si sa petreci putin timp in natura. Taur Este posibil sa apara un conflict minor cu un prieten bun. Secretul este…

- HOROSCOP BERBEC Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 - Berbec Nici nu stii ce te asteapta in weekend. Fii pregatit pentru ca vei fi solicitat destul de mult fizic. Sambata ai grija la ce mananci pe unde mergi, organismul tau este sensibil in aceasta perioada. HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie…

- HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 17-18 februarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 - Berbec Nici nu stii ce te asteapta in weekend. Fii pregatit…

- Previziuni astrologice pentru perioada 17-23 februarie. Soarele si Mercur vor intra in aceeasi zi in zodia Pestilor Berbec Intre 17 și 18 februarie, la pranz, univers interior incarcat de sentimente nascute din amintiri, evocari. Berbecii se vor simți copleșiți de mulțimea trairilor care par sa-i țina…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Tine cont de configuratia astrala a saptamanii care interactioneaza in mod specific cu casa sanatatii fiecarei zodii in parte, indicand fiecare la ce e predispusa si de ce sa tina cont ca sa evite probleme de sanatate, asa cum sunt interpretate datele de pe harta astrala de specialisti astrologi…

- Horoscop dragoste. Berbec O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima. Horoscop dragoste.…

- Berbec Sambata: Un prieten iti face o invitatie, dar ai dubii daca sa ii dai curs sau nu. Este posibil sa regreti daca nu o vei face. Nici nu stii ce ai de pierdut! Duminica: Ar fi bine sa lasi deciziile importante pe data viitoare. Astazi nu prea esti in apele tale si este posibil…

- Berbec Nu ai dreptate intotdeauna si trebuie sa recunosti acest lucru. Poate ar fi mai bine sa lasi de la tine in favoarea altor persoane si sa dai dovada, macar o data, de intelegere. Oamenii si-ar putea schimba radical perceptia despre tine. Citeste si Horoscopul iubirii februarie…

- Horoscopul saptamanii 5-11 februarie 2018 anunța o perioada cu un singur eveniment astrologic important, care va avea loc in weekend. Este vorba de intrarea planetei Venus in zodia Pești, in noaptea dinspre sambata spre duminica. Venus va ramane in semnul Peștilor pana in 7 martie, iar tranzitul…

- Horoscop de weekend 3 – 4 februarie 2018 Iata horoscopul de weekend pentru toate zodiile, scrie huff.ro. Citeste si HOROSCOP: Ce vis ti se indeplineste in luna februarie, in functie de zodie Berbec Sambata: Prima parte a weekendului este doar despre tine. Te gandești la…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- Horoscopul lunii februarie 2018 este marcat de 4 evenimente astrologice importante: 11 februarie: intrarea planetei Venus in zodia Pești. Venus va parasi zodia Pești in ziua de 7 martie. 15 februarie: Luna Noua in zodia Varsator; 18 februarie: intrarea planetei Mercur in zodia…

- Cum este Luna in 31 ianuarie: Luna Plina, in zodia de Foc, Leu; Super Luna, pentru ca se apropie cel mai mult de Pamant, este mult mai stralucitoare și pare cu aproape 20% mai mare. Luna Albastra, pentru ca acesta este termenul folosit pentru situațiile in care, intr-o luna calendaristica,…

- HOROSCOP 30 IANUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Descoperi efectele unei minciuni din care ai avut si tu foarte mult de suferit. Poate intuitia ti-a atras atentia asupra acestor fisuri dar cineva s-a jucat cu increderea ta si te-a manipulat in asa fel incat sa obtina ceva de pe…

- Afla tot ce iți rezerva astrele pentru aceasta luna și descopera principale previziuni din horoscopul lunii februarie 2018. Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna februarie 2018 Simți ca nivelul de energie incepe sa scada. Programul solicitant de la birou iți epuizeaza…

- Horoscopul saptamanii 29 ianuarie -4 februarie 2018 este marcat de 3 evenimente astrologice importante care vor avea loc in ultima zi de Gerar. Luna Albastra din data de 31 ianuarie; Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie; Intrarea planetei Mercur in zodia Varsator, in data de…

- Horoscopul saptamanii 22-28 ianuarie 2018 anunța o perioada in care realismul și responsabilitatea raman principalele coordonate in orice proiect, acțiune sau demers, iar nerespectarea obligațiilor asumate sau a cuvantului dat provoaca schimbari nedorite (in cariera, in relații, in afaceri etc.)…

- HOROSCOP de WEEKEND 13 - 14 ianuarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 13 - 14 ianuarie 2018 . Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 13 - 14 ianuarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 13 - 14 ianuarie 2018 - Berbec Incepi weekend -ul obosit! Asta pentru ca te lasi coplesit…

- Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018 va fi marcat de 3 evenimente astrale importante: 17 ianuarie: Luna Noua in zodia Capricorn; 18 ianuarie: intrarea planetei Venus in zodia Varsator 20 ianuarie: intrarea Soarelui in zodia Varsator. Fiecare dintre acestea va influența…

- Horoscop Corpurile celeste s-au strans, cum fac mereu la inceput de an, intr-o emisfera a zodiacului, in șase zodii, de la Scorpion la Berbec, dispunerea de iarna cum spunea Jonathan Cainer. Nicio planeta retrograda, o tripla conjuncție, larga, intre Soare, Venus și Pluton in Capricorn, o a doua conjuncție…

- HOROSCOP 11 ianuarie 2018 HOROSCOP 11 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 11 ianuarie 2018. HOROSCOP 11 ianuarie 2018 - Berbec Urmeaza sa iei parte la o sedinta importanta pentru tine. Poate fi unul din acele momente care iti poate schimba…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- Horoscopul zilei de Miercuri 3 Ianuarie 2018 HOROSCOP 3 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi…

- Vești bune pentru toate zodiile in a doua zi din an. Berbecii se vor bucura de o perioada norocoasa, in timp ce taurii vor avea parte de o surpriza. Racii nu sunt afectați de agitația din ultimul timp, iar scorpionii au chef de plimbari.

- HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor…

- Horoscopul zilei de Luni 25 Decembrie 2017 HOROSCOP 25 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tot ai parte de o zi linistita in care nu apare nimic care sa te streseze, elibereaza-ti mintea de griji! Orice tehnica de care dispui si care iti poate linisti mintea si inima ar fi recomandabila,…

- Evenimentul astral care se remarca in saptamana 18-24 decembrie 2017 este cel de Luna Noua din semnul Sagetatorului care se perfecteaza luni. Acest lucru marcheaza debutul unei perioade in care ni se ofera oportunitatea de a explora lucruri noi, de a face descoperiri și de a ințelege unele lucruri…

- BERBEC E posibil ca in prag de Sarbatori sa primesti o veste buna de la o persoana draga, scrie eva.ro. Probabil e vorba de un fost iubit sau chiar actual care e la mare departare de tine si care te anunta ca iti va face o vizita. Cu siguranta va iesi ceva frumos din asta, iar impacarea…