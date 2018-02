Stiri pe aceeasi tema

- BerbecSambata: Banii iți dau batai de cap și ai impresia ca nu reușești sa faci fața cheltuielilor. Nu ar strica sa fii mai econom și sa nu mai arunci cu banii pe tot felul de lucruri de care nu ai nevoie.

- HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 17-18 februarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 - Berbec Nici nu stii ce te asteapta in weekend. Fii pregatit…

- HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi resimti acut nevoia clarificarii statutului tau social, dar mai ales relational si ai energia necesara pentru a rezolva aceste aspecte. Interactiunea cu cat mai multe persoane, din medii cat mai variate, iti faciliteaza accesul…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care sunt cele mai razbunatoare și de fiecare data cand sunt calcate pe coada, reacționeaza in cel mai violent mod, scrie estisuperba.ro. Citeste si Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- Horoscop de weekend 9-11 februarie 2018: Gemenii vor primi o veste buna pe care o așteptau cu nerabdare, fecioarele sunt într-o forma foarte buna, iar peștii reușesc sa faca tot ceea ce își doresc. Afla ce ți-au rezervat astrele în acest weekend!

- Astrele ne dezvaluie care este cea mai malefica zodie, intruchiparea raului, zodia de care trebuie sa stai cat mai departe cu putința. Acestei zodii ii place sa le ordone celor din jur ce sa faca și crede ca toți sunt obligați sa-i cante in struna.

- Unele persoane pur și simplu nu pot trece peste aceste momente de cotitura, in timp ce alții trec peste orice obstacol și au puterea de a transforma orice necaz in ceva favorabil lor. Este posibil sa fie și un sprijin divin. Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care pot trece peste…

- Sanatatea, fericirea și chiar dragostea sunt lucrurile despre care astrele ne dezvaluie cele mai multe lucruri. Astrele ne dezvaluie cat de mult iubesc barbații in funcție semnul lor zodiacal.

- Horoscop februarie 2018. In dragoste Luna februarie va fi una a romantismului, gingasiei si a surprinzelor placute. Cei care isi cauta jumatatea, isi vor gasi cu siguranta perechea. O singura conditie: nu va ascundeti in casa, faceti astfel incat printul sau printesa dumneavoastra…

- Berbec – Horoscop 28 ianuarie 2018 Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea. Nu ai norocul…

- Horoscop de weekend 26-28 ianuarie 2018: Taurii sunt nevoiți sa își schimbe planurile, racii posibil sa aibe o calatorie neașteptata, iar capricornii s-ar putea sa le intre o suma mare de bani în conturi.

- HOROSCOP BERBEC Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 . Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 20 - 21 ianuarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 20 - 21 ianuarie 2018 - Berbec Sambata esti pe drum de dimineata. Ai un plan si nu vrei…

- Ca fiecare an, si anul 2018 vine cu urcusuri si coborasuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai norocoase zodii, scrie realitatea.net.RAC Daca anul 2017 a fost un an plin de dezamagiri pentru acesti nativi, anul 2018 va veni doar cu soare si voie buna.

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul. S-ar putea ca acesta sa fie cel mai bun lucru care ti s-a intamplat in…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti…

- Horoscop de weekend 13-14 ianuarie 2018: La sfârșit de saptamâna, balanța este în plin proces de finalizare a unui proiect de mare amploare, care, desigur, îi va aduce numai beneficii.

- BERBEC: Va angajati intr-un nou proiect care ar putea sa va aduca avantaje materiale substantiale, dar nu veti mai avea timp liber. TAUR: Nu va descarcati nervii pe cei din jur. Astrele va indeamna sa va pastrati cumpatul si sa nu exagerati.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza și care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate și vor avea parte de multa iubire in anul 2018, scrie...

- Daca ești nascuta in zodia VARSATOR, insemna ca astrele nu ți-au pregatit o surpriza placuta pe plan amoros. Oricat de mult ai aștepta sau cauta pe cineva cu care sa fii compatibila 100%, in zodiac nu se afla un barbat care sa corespunda cerințelor tale. Aceste femei au o fire complexa și…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care sunt cele mai predispuse sa fie inșelate, scrie estisuperba.ro. Acest lucru se poate intampla din cauza comportamentului lor, cat și din cauza partenerilor lor care nu sunt potriviți pentru ei. Citeste si HOROSCOP 2018. 3 zodii ocrotite de astre…

- Horoscop de weekend 6-7 ianuarie 2018. În acest weekend, nativul Gemeni va avea probleme de sanatate, iar Fecioara este pusa pe distracții. Afla ce ți-au rezervat astrele în aceste zile!

- Leu: Munca multa, realizari si satisfactii pe masuraPentru Lei, anul 2018 se anunta aglomerat, plin de indatoriri si obligatii, dar eforturile le vor fi rasplatite cu varf si indesat in a doua jumatate a anului. Este anul in care multi Lei au posibilitatea sa isi regaseasca legaturile cu locurile natale,…

- Berbec – Horoscop 4 ianuarie 2018 Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri…

- Horoscop 4 ianuarie. Ziua de 4 ianuarie vine cu numeroase surprize, nu pentru una, ci pentru mai multe zodii. Caștigurile materiale par garantate pentru trei dintre nativii horoscopului, la care banii vor trage.

- In cea de-a treia zi din an, astrele au decis sa pregateasca zodiilor numeroase surprize. Daca unii nativi vor primi azi numeroase vești bune, alții vor vor lucra din greu sau se vor simți lipsiți de energie.

- 2018 este anul marilor transformari: nu se anunța a fi un an ușor iar instabilitațile și noutațile ne pot da batai de cap și ne pot bulversa mai mult decat ne-am putea imagina. Exista, insa zodii care vor avea noroc cu carul, la fel cum exista altele care vor avea probleme cu sanatatea sau dragostea:

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza si care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate si vor avea parte de multa iubire in anul 2018.RACAnul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuti sub acest semn zodiacal.

- HOROSCOP de WEEKEND 16-17 decembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 16-17 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 16-17 decembrie 2017 - Berbec Vestea pe care o primesti sambata dimineata te va face sa sari in…

- Ajunși la jumatatea saptamanii, toți ne intrebam ce ne-au rezervat astrele pentru ziua de 13 decembrie! Unii primesc vești bune, in timp ce alții plang cu lacrimi amare. Exista și o zodie pentru care se deschide poarta fericirii!

- BERBEC Astrele iti recomanda ca in aceasta saptamana sa incerci sa ii acorzi mai multa atentie partenerului de viata. In ultima perioada nu a primit afectiunea de care are nevoie si s-ar putea sa se fi indepartat putin de tine. Arata-i ceea ce simti pentru el, cu toate ca ai atatea…

- Berbec Prima jumatate a zilei este fara eficienta. Schimbarile vor aparea dupa amiaza si vor avea un efect pozitiv, in pofida caracterului lor imprevizibil si a complicatiilor de moment. Cand credeti ca v-ati atins scopul, totul se poate da peste cap in ultimul moment sau amana din motive care…

- Ca fiecare an, și anul 2018 vine cu urcușuri și coborașuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai ghinioniste in anul ce urmeaza. Afla de ce parte a baricadei ești! Trei...

- Fiecare dintre noi are cate o calitate ascunsa, pe care și-o manifesta doar in anumite momente. Afla care sunt aceste virtuți, in funcție de zodia sub semnul careia te-ai nascut, scrie realitatea.net.

- Berbec Stai si cantaresti o situatie cu mai multe directii de interpretare, dar nu te grabesti sa extragi concluzia. Astepti sa apara toate detaliile necesare pentru a intelege exact situatia, deci tergiverseaza si tu cumva lucrurile pana cand esti convins ca ai aflat toate aspectele, si pro,…

- Berbec Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai iveste in calea ta ca pe ceva absolut firesc in evolutia ta spre succes, nu-i da…

- Astrologul Urania a explicat ca aspectul predominant al zilei de 25 noiembrie - trigonul Mercur-Uranus - favorizeaza afirmarea talentelor native și stimuleaza ideile bune in afaceri. De asemenea, este de așteptat ca intuiția sa funcționeze foarte bine și sa contribuie la gasirea unor soluții ingenioase…

- BERBEC: Ești prea incapațanata și acest lucru il scoate din minți pe partenerul tau. Incearca sa mai lași se la tine in cuplu, altfel s-ar putea sa ramai singura pana la sfarșitul anului. Nu iți mai trata partenerul de viața cu superioritate. Incearca sa fii atenta la parerile și preferințele…

- Horoscop de weekend 25-26 Noiembrie 2017. Acest weekend vine însoțit de conflicte, dar și de probleme de sanatate destul de serioase. Afla ce-ți rezerva astrele în acest weekend.