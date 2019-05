Stiri pe aceeasi tema

- Jupiter, Pluto si Saturn intra in miscare retrograda in aprilie, fiind urmatoarele planete cu acest tranzit dupa ce martie a fost dominat de Mercur retrograd, primul retrograd 2019. In aprilie avem Mercur, Venus si Luna Noua in pionierul Berbec (Berbec inseamna intotdeauna un nou inceput si multa…

- BERBEC: Faceti niște planuri legate de o calatorie, este posibil chiar sa cumparati si bilete pentru vacanța. Tot astazi, este posibil sa va inscrieti la cursuri de perfectionare.TAUR: Daca va aflati intr-un proces de negociere puteti obține un raspuns favorabil.

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 24-31 MARTIE 2019 Berbec – Rabdarea ta e pusa la incercare. Trebuie sa dai dovada de calm, lucrurile bune vin dupa un gram de așteptare. Nu forța mana norocului HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 24-31 MARTIE 2019 Taur – Ești in vizorul celor dragi. Vei primi cadouri…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de marți, 19 martie 2019, horoscop prezentat de...

- Weekendul 15-17 martie se apropie cu pasi repezi, iar vestile sunt multe si diverse pentru mai multe zodii. Daca unii nativi vor sari in sus de bucurie, pentru altii lucrurile nu stau deloc prea bine pentru ca vor plange in pumni.

- Horoscop 10 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 10 martie 2019 - Berbec: Este o zi in care ar fi mai bine sa te ferești de concluzii categorice și de gesturi pe baza acestora. Rabdarea e o virtute de care ai mare nevoie mereu. Horoscop 10 martie 2019 - Taur: Ai spor in ce…

- HOROSCOP BERBEC: Are o luna plina de belșug. In luna martie, visele Berbecilor se vor implini. E o luna și de procreere, dar și de belșug. HOROSCOP TAUR: Taurii au luna martie la dispoziție sa inceapa o viața noua. O revigorare și renaștere in toate cele trei planuri, disponibilitaților fizice,…

- Te-ai întrebat vreodata daca ai primit de buna voie în viața ta oameni toxici? Știi despre ce vorbim: acele persoane care te tulbura prin simpla prezența, care sosesc întotdeauna întovarașite de o aura malefica și reușesc