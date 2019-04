Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP Berbec. Are o saptamana in care trebuie sa-și consolideze poziția lui, și acasa intre membrii familiei, și la munca, printre colegi, dar totodata și in societate, in sfera cu care vine in contact zi de zi. Consolidarea poziției tale. Sa știe cine e Berbecul, cine e șeful și ce trebuie sa…

- Imagini filmate la Spitalul de Urgenta din Craiova arata cum se comporta unii medici in sala de operatie. Este vorba de sectia de Urologie, acolo unde scandalurile se tin lant. Unul dintre doctori a intrat in sala sterila imbracat in haine de strada. Cand seful sectiei i-a cerut sa paraseasca blocul…

- Acum 2 ani am inceput sa construiesc o casa in Romania, care sa ne gazduiasca la intoarcerea noastra din strainatate. Planificarea și pregatirea pentru demararea construcției a durat mai puțin de jumatate de an, iar in rest construcția a mai luat un an și jumatate și inca nu e chiar gata

- Doua copile cu mainile inghețate de parca ar fi ieșit din basmul Frozen, iși mananca pranzul la o masuța mica, așezate pe doua scaune fara spatare. The post Doua copile din Timișoara așteapta cu disperare o mana de ajutor de la oameni cu suflet mare appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 33 de ani din Statele Unite a fost retinut dupa ce a profitat de o copila de 13 ani, dupa ce s-au cunoscut pe Snapchat. Scott Janner a abordat-o pe minora pe Snapchat, spunandu-i ca are 17...

- Berbec Inceputul de saptamana iți aduce o zi excelența din toate punctele de vedere. La munca ai parte de liniște, iar spre seara te vei relaxa alaturi de persoana iubita. Taur Eșți rasfațat de toata lumea. Poate partenerul iți face o surpriza astazi. Așteapta-te și la o recompensa financiara. Gemeni…

- Vine (vine?) primavara. Deja fuse... si se duse Sf. Valentin. Urmeaza – pe 24 februarie – al nostru Dragobete, fiul Babei Dochia, cel numit si "cap de primavara". Asteapta la rand zilele de 1 si 8 Martie. Asa ca, frati barbati, chivernisiti-va bine portofelul! Incepe ...

- HOROSCOP Camelia Patrascanu 14-20 ianuarie 2019. Avem multe lucruri de rezolvat și trebuie sa fim foarte atenți. Luna este in creștere și asta inseamna ca și noi vrem sa rezolvam multe lucruri și sa ne facem planuri. Luni suntem determinați și vrem sa ne putem ideile in practica. Marți…