Horoscop de FINAL 2018, VERDICTUL cărţilor de TAROT pentru zodia ta Cartile de tarot sunt un set de 78 carti ce dateaza din a doua jumatate a secolului 15 si folosite in diverse parti ale Europei initial doar ca joc de carti. Apoi, incepand cu secolul al 18lea au inceput a fi folosite ca mijloc de accesare a subconstientului si informatiilor din Univers, datorita simbolismului fiecarei carti de joc ce a permis dezvoltarea acestui instrument, pentru a primi raspunsuri sau a prezice viitorul. Cartile de tarot sunt populare in multe parti ale lumii, inclusiv in tara noastra. Ele contin 78 carti, fiecare cu imaginea, simbolismul si povestea sa. Exista cele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

