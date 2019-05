HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Karma părăseşte această zodie în 2019. An de penitenţe, dar şi de satisfacţii Varsatorul este ultima zodie de Aer a Zodiacului supusa mai degraba proceselor de finalizare a unor etape importante, a unor incercari deloc intamplatoare, ce au natura karmica prin excelenta, a constientizarii multor situatii de viata ce nu au fost rezolvate conform unor principii Universale, ci prin stilul caracteristic, personal al fiecarui nativ in parte. Stilul vostru este fie unul saturnian, descris prin spirit de sacrificiu dus la extrem, in ideea in care v-ati supradimensionat puterile crezand intr-un mecanism perfect si imbatabil al propriei persoane, care acum scartaie si trebuie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

