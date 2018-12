Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile au loc schimbari importante in relatiile familiale si in ambientul casei. Va veti revizui legatura cu locurile natale si cu neamurile. Apropiati-va de cei dragi si ajutati-i neconditionat. TAUR 21.04-21.05: Aveti sanse deosebite de a va imbunatati relatiile…

- In comparatie cu anii precedenti, framantati de conflicte, tensiuni si rasturnari de situatie dintre cele mai dureroase, anul 2019 promite perioade mai indelungate de armonie, de reechilibrare, de regasire, de revenire pe fagasul obiectivelor personale si sociale. Acum avem posibilitatea sa…

- Horoscop Berbec 2019 In anul 2019, nativii din Berbec vor fi capabili sa finalizeze anumite decizii importante din viata lor. Lucrurile care nu mai sunt relevante vor putea fi eliminate. Planetele Saturn si Jupiter vor actiona in favoarea ta pentru a putea incepe lucruri care sunt mai benefice pentru…

- In prag de Sarbatori, oamenii incep sa se preocupe mai abitir ca niciodata de cat de aranjați sunt, pentru ca ziua festiva sa ii prinda pregatiți din toate punctele de vedere. Selfie-urile, individuale, cu iubitul/iubita sau cele de grup vor ieși bine sau nu vor fi facute deloc. In acest sens, barboșii…

- HOROSCOP BERBEC Uneori, cu cat te straduiesti mai mult sa depasesti un impas, cu atat el devine mai puternic si mai greu de trecut, dar nu te lasa pagubas. Insista, pentru ca este o proba de incercare pentru a-ti testa si tu limitele, pentru a demonstra ca esti capabil de mari reusite, chiar…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…

- Pentru nativii zodiei Taur, lucrurile stau extrem de bine. Dupa mai multi ani in care au fost nevoiti sa traiasca avand unele lipsuri financiare, acestia reusesc ca in 2019 sa se redreseze. Poate fi vorba despre o mostenire de familie sau, de cele mai multe ori, de schimbarea locului de munca.…