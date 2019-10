Turist din Ungaria, gasit mort in muntii Bihorului

Un turist maghiar, dat disparut de mai multe zile in muntii Bihorului, a fost gasit mort de echipele de cautare. Trupul acestuia se afla in zona platoului Padis intr o pestera, relateaza Romania TV. Barbatul in varsta de 29 de ani era cautat inca de vineri, atunci cand mai multi turisti i au gasit rucsacul… [citeste mai departe]