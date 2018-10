Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop chinezesc saptamanal 15-21 octombrie 2018. Cocosul trebuie sa isi faca timp pentru viata personala si sa se apropie mai mult de persoanele iubite. Afla ce iti prezice zodiacu chinezesc in aceasta saptamanal.

- Horoscop 15 octombrie 2018 Berbec Berbecii se pun pe invațat! O schimbare de cariera este iminenta, chiar daca, din motive financiare, nu este inca momentul pentru a parasi actualul loc de munca. E nevoie de mult efort și concentrare pentru a realiza ambele sarcini in același timp, pe langa atenția…

- Horoscop chinezesc, saptamanal, 8-14 octombrie. Afla ce spun zodiile din zodiacul chinezesc, despre cea de-a doua saptamana a lunii octombrie. De exemplu, Mistreții risca sa ajunga in situații extrem de dificile daca iau decizii pripite.

- BERBEC S-ar putea sa fiti iritat din cauza neintelegerilor cu un partener de afaceri. Discutati cat mai calm, fiindca azi orice confruntare poate degenera usor in cearta. Daca trebuie sa circulati cu masina, fiti foarte atent. TAUR S-ar putea sa va confruntati cu mici intarzieri cauzate de evenimente…

- Horoscop 2 octombrie 2018 Berbec Astazi, berbecii isi vor aminti cele mai importante evenimente din aceasta vara. Astfel, nativii din Berbec vor fi predispusi la melancolie, insa astrele va recomanda sa incercati sa depasiti acest episod. Nu permiteti sa intrati in aceasta spirala cu energii negative.…

- Se anunta o perioada destul de agitata pentru cateva dintre zodii. Unele trebuie sa isi consolideze relatiile, in timp ce altele sunt puse la grele incercari. Afla ce iti prezic zodiile chinezesti in zilele urmatoare.

- Horoscop 20 august Berbec O zi in care activitațile intelectuale reprezinta tema principala. Este bine sa planifici calatorii, etape de studiu sau documentare care iți vor fi de mare folos atat in plan personal cat și in plan profesional. Dialogurile cu persoana iubita sau copiii te ajuta mult in…

- HOROSCOP BERBEC Ai nevoie de un sfat si nu stii de unde sa-l ceri. Culmea, dar sfatul cel mai bun nu-l primesti prin cuvinte sau prin discutii fata in fata cu o persoana, ci s-ar putea sa ajunga la tine, pe cai subtile, de la un… animal. O lectie de viata poate fi data si de un cal sau de un caine,…