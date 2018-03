Stiri pe aceeasi tema

- Le interzicem copiilor sa stea mult cu ochii in calculator sau tableta, le limitam timpul petrecut in fata televizorului si avem grija sa nu le lasam telefonul in mana. Asta din teama de a nu-si strica vederea. Totusi, cati parinti sunt atenti la iluminatul din casa lor? O lumina de proasta…

- Horoscop chinezesc aprilie 2018 Anca Dimancea"Sobolanul primeste o penalizare sau chiar mai multe, sa aiba grija cu sanatatea. Exista posibilitatea unor mici accidente, de la taiatul morcovilor pana la cum calca. Bivolii. Nu este luna lor favorabila, pot fi marcati de furturi. Trebuie…

- Horoscop chinezesc Anul Mistretului. Talismane Daca esti nascut in Anul Mistretului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 2, 5, 8 sau combinatiile dintre cele trei numere (de exemplu 25, 58) Culori norocoase: galben, gri, maro, auriu Flori norocoase: hortensie,…

- HOROSCOP 22 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva din anturajul apropiat vizavi de segmentul financiar aferent activitatii tale profesionale. Pe de alta parte, energia vitala este fluctuanta si de aici si starile tale de spirit sunt mai greu de inteles…

- Dupa anul puternic de foc al Cocosului in 2017, acum suntem gata sa integram toate aceste schimbari intamplate prin actiuni pozitive pentru a obtine ceea ce ne dorim. Daca te intrebi ce sa vrei pe durata Cainelui de Pamant, gandeste-te la ce construiesti. De la constructia unei case noi pana…

- OFL Turda in Parteneriat cu firma LARIOFON SRL din Cluj Napoca, str. Tipografiei nr. 28 organizeaza sambata, 24 martie 2018, intre orele 10-15 o acțiune de promovare a prevenției in sanatate – oferind celor interesați, prin intermediul personalului medical specializat, testarea gratuita a auzului, tensiunii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca trebuie evitat riscul existentei unor tarife disproportionate pentru identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, potrivit motivarii deciziei prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor unui articol din OUG 155/2001…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- HOROSCOP 11 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- HOROSCOP 9 Martie 2018: ESte ziua alegerilor. Poți fi intr-o singura parte. Alege ceea ce te face fericit, ceea ce te face sa te simți impacat cu ce ai decis. Poți ajuta, dar nu poți salva pe toata lumea.

- Potrivit astrologiei chineze, 2018 este un dominat de elementul Pamant, ceea ce inseamna interes special acordat agriculturii, mineritului, tranzacțiilor imobiliare, dar mai ales securitații teritoriului național. Acest din urma aspect este accentuat și de semnul zodiacal care patroneaza anul.…

- BERBEC: Trebuie sa treci de barfele colegilor de munca. Ei nu se vor opri niciodata din clevetit, dar tu poți sa le dai clasa! TAUR: Trebuie sa te organizezi mai bine financiar luna asta, chiar daca vei avea bani din belșug. Atenție la investiții! GEMENI: Ai grija in cine iți pui increderea.…

- Iata care sunt activitațile zilnice care ne afecteaza sanatatea mintala: Verificarea de dimineața a conturilor de pe rețelele sociale Chiar daca negam, mulți dintre noi avem acest obicei enervant de verificare a notificarilor de pe rețelele sociale dupa ce ne trezim. Ceea ce vedem acolo…

- Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia Șobolan iși pot intalni jumatatea cu ocazia unui eveniment la care iau parte. De altfel, agenda tuturor nativilor Șobolan…

- Grija pentru sanatatea dinților ar trebui sa fie la fel de mare precum grija pentru sanatatea intregului organism. Dar nu intotdeauna se intampla așa. A trata o carie nu se afla pe lista urgențelor medicale pentru majoritatea dintre romani. Cu igiena orala corespunzatoare putem nu doar…

- BERBEC Vei avea mult de munca in aceasta saptamana la locul de munca, insa din pacate rezultatele nu se vor vedea. In consecinta, nici banii la care sperai si de care aveai atata nevoie nu se vor arata. Din pacate, te vei vedea nevoita sa te imprumuti la o persoana apropiata pentru…

- Anul chinezesc 2018 va fi unul favorabil din punct de vedere financiar. Cainele de Pamant simbolizeaza o anumita stabilitate, iar cei care vor promova valori ca onestitatea și corectitudinea vor avea caștiguri financiare insemnate.

- HOROSCOP CHINEZESC 2018: Anul Cainelui de Pamant va fi unul al schimbarilor radicale. In 2018 trebuie sa fim solidari și sa comunicam mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Cainele de Pamant, potrivit karmaweather.com. Daca iți propui de multa vreme sa te lași de fumat,…

- HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este bine sa fii cat mai discret. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe…

- Gheorghe Dirzu lucreaza de 19 ani medic de familie la Chirileni. Locuiește in satul vecin, Bușila, și vine aici, zi de zi, pentru a avea grija de sanatatea oamenilor, pentru a-i ajuta atunci cand aceștia au nevoie de asistența medicala. E complicat, domnule doctor, sa lucrezi, la ora actuala, medic…

- Horoscop chinezesc 2018. Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa in viata, a te bucura de…

- Ce aduce Anul Cainelui de Pamant, care, conform calendarului chinezesc, incepe pe 16 februarie 2018. Acest an este unul bun pentru aduce pe lume un copil deoarece pamantul este un simbol asociat longevitații și stabilitații. In schimb, plan profesional și financiar vor exista suișuri și coborașuri.…

- Varsta este un factor care influențeaza decisiv calitatea vieții pentru orice persoana. Potrivit unui raport publicat in 2017 de Institutul pentru Calitatea Vieții, Romania și Bulgaria se afla pe ultimele locuri in Uniunea Europeana la acest capitol, motiv pentru care este corect sa spunem ca batranețea,…

- Daca nu stii exact ce zodie esti din zodiacul chinezesc, afla acum aici. Iata cum iti este ziua de Vineri 9 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine. Vezi…

- Un an chinezesc incepe la a doua sau a treia Luna Noua dupa solstitiul de iarna (in functie de numarul de Luni Noi dintre doua solstitii de iarna). Prin urmare, data la care cade Anul Nou chinezesc in calendarul gregorian este variabila intre 20 ianuarie si 20 februarie. Fiecarui an din calendarul…

- ZODIAC CHINEZESC 2018, HOROSCOP CHINEZESC 2018: Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa…

- Sanatatea, fericirea și chiar dragostea sunt lucrurile despre care astrele ne dezvaluie cele mai multe lucruri. Astrele ne dezvaluie cat de mult iubesc barbații in funcție semnul lor zodiacal.

- Noul an chinezesc 2018. Sobolan In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate…

- Zodiac chinezesc. Ce se intampla in saptamana 31 ianuarie – 4 februarie. De azi pana pe 4 februarie se anunta o multime de surprize in zodiacul chinezesc. De exemplu, nativii Tigru au incredere mai mult in fortele proprii si se focuseasca pe promisiunile pe care le-au facut. De pe 16 februarie insa…

- La nivel mondial, mai mult de 320 de milioane de persoane sufera de depresie. Dar ce trebuie facut pentru a reduce amploarea acestei afectiuni, mai ales ca subiectul este inca unul tabu in multe societati? Cativa cercetatori de talie mondiala au dezbatut subiectul pe larg in cadrul Forului Economic…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Berbec Este nevoie sa va ocupati de curațenie generala, reparații sau de vanzarea ori achiziționarea unor bunuri patrimoniale. Se recomanda prudența, deoarece relațiile cu membrii familiei sunt distorsionate. Gandirea și comunicarea lasa de dorit in aceasta saptamana, astfel ca ar fi bine…

- Grija pentru sanatate trebuie sa devina o prioritate pentru persoanele adulte. Stilul de viața pe care il adopta atunci cand trec de anii tinereții, controalele medicale regulate și informarea corecta asupra principalelor afecțiuni cu care se pot intersecta, contribuie decisiv la sanatatea oamenilor…

- HOROSCOP 23 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iata o zi in care te poti ocupa numai de tine si de mofturile tale. Mergi la o sedinta de masaj, la un tratament de intretinere corporala sau hoinareste prin locurile preferate alaturi de cineva drag. Chiar daca indatoririle domestice sau…

- Afla ce rezerva astrele zodiei tale, potrivit zodiac chinezesc. Zodiac chinezesc – Sobolan Ceva te impinge de la spate sa actionezi. Ies la lumina atat partile tale pozitive, dar si cele negative. A venit timpul sa iei in considerare si nevoile si opiniilie celorlalti, dar fara sa renunti…

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Horoscop 15 ianuarie. Apare o tendinta de a vedea totul in roz si de a reactiona mai degraba emotional decat rational. In consecinta, astazi este indicat sa se evite adoptarea unor decizii majore.

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- HOROSCOP 6 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti pus pe sotii si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i…

- Horoscop de weekend 6-7 ianuarie 2018. În acest weekend, nativul Gemeni va avea probleme de sanatate, iar Fecioara este pusa pe distracții. Afla ce ți-au rezervat astrele în aceste zile!

- Horoscop chinezesc 2018. Anul Cainelui de Pamant aduce schimbari importante. Afla ce semn esti in zodiacul chinezesc si vezi ce te asteapta in anul 2018.Horoscop chinezesc 2018. Sobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- 2018 este anul marilor transformari: nu se anunța a fi un an ușor iar instabilitațile și noutațile ne pot da batai de cap și ne pot bulversa mai mult decat ne-am putea imagina. Exista, insa zodii care vor avea noroc cu carul, la fel cum exista altele care vor avea probleme cu sanatatea sau dragostea:

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…

- Fiecare zodie are una dintre cele 9 energii ale stelelor zburatoare, care ii aduce succes sau ghinion. Cu ajutorul culorilor de la machiaj, se poate atrage sanatate, dragoste, bani, pentru fiecare zodie chinezeasca. ȘobolanEnergia bolilor va amenința vitalitatea. Folosiți un machiaj…

- HOROSCOP 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in noul an! Citește previziunile complete. HOROSCOP 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Va trebui sa fii foarte atent la ce iți ofera viața in acest domeniu, pe…