Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop chinezesc Anul Mistretului. Talismane Daca esti nascut in Anul Mistretului, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 2, 5, 8 sau combinatiile dintre cele trei numere (de exemplu 25, 58) Culori norocoase: galben, gri, maro, auriu Flori norocoase: hortensie,…

- HOROSCOP 22 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva din anturajul apropiat vizavi de segmentul financiar aferent activitatii tale profesionale. Pe de alta parte, energia vitala este fluctuanta si de aici si starile tale de spirit sunt mai greu de inteles…

- BERBEC O atmosfera placuta la locul de munca te poate ajuta sa fii mai productiva in aceasta saptamana. Nimic nu se poate compara cu munca facuta cu pasiune si drag, asa ca incearca pe cat posibil sa faci echipa buna cu cei din jurul tau. In cazul in care cineva vrea sa iti saboteze…

- Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Talismane Daca esti nascut in Anul Cainelui, iata care sunt talismantele tale: Numere norocoase: 3, 4, 9 sau combinatiile dintre cele trei numere Culori norocoase: rosu, verde, violet Flori norocoase: trandafir, orhidee Zile norocoase:…

- Ca orice femeie, știm ca iți dorești sa fii mereu intr-o forma de invidiat! Fie ca ești singura și ai o viața agitata, o cariera de construit și un grup de prieteni cu care iți petreci timpul liber, fie ca ești intr-o relație, sau ca ești o mamica activa, e important sa ai grija de sanatatea ta, pentru…

- HOROSCOP 11 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- BERBEC: Trebuie sa treci de barfele colegilor de munca. Ei nu se vor opri niciodata din clevetit, dar tu poți sa le dai clasa! TAUR: Trebuie sa te organizezi mai bine financiar luna asta, chiar daca vei avea bani din belșug. Atenție la investiții! GEMENI: Ai grija in cine iți pui increderea.…

- Horoscop martie 2018: BerbeculAcum, mai mult decat in lunile anterioare, va concentrati pe cariera, dar si pe viata de familie. Pregatiti scena pentru un viitor proiect, care poate insemna chiar o afacere de familie. Ar putea aparea anumite intarzieri financiare, dar nu va ingrijorati.…

- Iata care sunt activitațile zilnice care ne afecteaza sanatatea mintala: Verificarea de dimineața a conturilor de pe rețelele sociale Chiar daca negam, mulți dintre noi avem acest obicei enervant de verificare a notificarilor de pe rețelele sociale dupa ce ne trezim. Ceea ce vedem acolo…

- Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia Șobolan iși pot intalni jumatatea cu ocazia unui eveniment la care iau parte. De altfel, agenda tuturor nativilor Șobolan…

- Respectarea intereselor consumatorilor in ceea ce priveste calitatea alimentelor ramane o prioritate a Guvernului, iar Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor este autoritatea responsabila pentru monitorizarea situatiei pe acest segment, a declarat premierul Pavel Filip la o sedinta de lucru…

- HOROSCOPUL PRIMAVERII 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in urmatoarele trei luni! Horoscopul primaverii 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Lunile de primavara vor aduce o blocare sau o anulare a unor planuri…

- Berbec – Nu te increde astazi in sfaturile unui prieten sau ale unui apropiat al familiei, deoarece s-ar putea sa iți induca in eroare judecata și ca atare sa comiți unele greșeli…copilarești! Alege-ți bine și rațional colaboratorii cu care vrei sa lucrezi și nu te entuziasma la primul om care iți iese…

- BERBEC Vei avea mult de munca in aceasta saptamana la locul de munca, insa din pacate rezultatele nu se vor vedea. In consecinta, nici banii la care sperai si de care aveai atata nevoie nu se vor arata. Din pacate, te vei vedea nevoita sa te imprumuti la o persoana apropiata pentru…

- Anul chinezesc 2018 va fi unul favorabil din punct de vedere financiar. Cainele de Pamant simbolizeaza o anumita stabilitate, iar cei care vor promova valori ca onestitatea și corectitudinea vor avea caștiguri financiare insemnate.

- Horoscop chinezesc 2018. Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa in viata, a te bucura de…

- Cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Varsta este un factor care influențeaza decisiv calitatea vieții pentru orice persoana. Potrivit unui raport publicat in 2017 de Institutul pentru Calitatea Vieții, Romania și Bulgaria se afla pe ultimele locuri in Uniunea Europeana la acest capitol, motiv pentru care este corect sa spunem ca batranețea,…

- BERBEC Este un moment bun pentru a-ti face planuri de viitor, pentru ca stai foarte bine la capitolul finante. Daca ai de gand sa faci o investitie majora, nu ezita sa te consulti cu partenerul de viata sau cu familia ta. Cel mai corect este sa faci ceea ce iti doresti cu adevarat, insa ai…

- Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama. Conform lui Russell Grant, contextul astrologic pentru fiecare zodie predispune la aparitia sau activarea anumitor situatii…

- Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Un an chinezesc incepe la a doua sau a treia Luna Noua dupa solstitiul de iarna (in functie de numarul de Luni Noi dintre doua solstitii de iarna). Prin urmare, data la care cade Anul Nou chinezesc in calendarul gregorian este variabila intre 20 ianuarie si 20 februarie. Fiecarui an din calendarul…

- HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Banii vin si se duc intr-o clipa, dar norocul tau e ca stii pe ce resurse te poti baza si nu intri in panica atunci cand vezi ca banii abia intrati in portofel au si plecat de la tine. Banii sunt facuti sa circule, ca atare tu nu fugi…

- ZODIAC CHINEZESC 2018, HOROSCOP CHINEZESC 2018: Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa…

- HOROSCOP BERBEC Banii vin si se duc intr-o clipa, dar norocul tau e ca stii pe ce resurse te poti baza si nu intri in panica atunci cand vezi ca banii abia intrati in portofel au si plecat de la tine. Banii sunt facuti sa circule, ca atare tu nu fugi de plati, de facturi, de achitarea obligatiilor…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a trait spaima vietii, dupa ce toti banii ii disparusera din casa. Acesta il lasase sa intre in casa, dupa ce i-ar fi spus ca lucreaza la o firma pentru reabilitarea blocului. In acest mod, hotul a reusit sa fure banii barbatului.

- Noul an chinezesc 2018. Sobolan In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Zodiac chinezesc. Ce se intampla in saptamana 31 ianuarie – 4 februarie. De azi pana pe 4 februarie se anunta o multime de surprize in zodiacul chinezesc. De exemplu, nativii Tigru au incredere mai mult in fortele proprii si se focuseasca pe promisiunile pe care le-au facut. De pe 16 februarie insa…

- HOROSCOP 1 februarie 2018 BERBEC In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia. Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Berbec Este nevoie sa va ocupati de curațenie generala, reparații sau de vanzarea ori achiziționarea unor bunuri patrimoniale. Se recomanda prudența, deoarece relațiile cu membrii familiei sunt distorsionate. Gandirea și comunicarea lasa de dorit in aceasta saptamana, astfel ca ar fi bine…

- Horoscop februarie – BERBEC In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante: intalniri, ședințe, hotarari. Acestea vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niste responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o…

- Un sfat binevenit la momentul potrivit te poate scuti de neplaceri si te poate pune pe drumul tau spre succes. Berbec Respecta-ti banii Da un aer proaspat domeniului tau financiar si lasa o vreme deoparte cheltuielile mari. Luna de Miercuri din Taur te indeamna sa te opresti…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- BERBEC Luna aceasta vei fi mai impulsionata sa lupti pentru ceea ce iti doresti pe plan profesional si financiar. Conjunctura astrala este de partea ta si ai toate sansele sa evoluezi simtitor. Ai inceput anul in forta si nimeni nu te poate trage inapoi. Daca ai dat bani cu imprumut,…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- In astrologia chineza fiecare zi are o energie specifica adusa de zodia zilei și elementul semnului. Pentru a avea rezultate și a slabi sanatos este necesar sa ținem cont și de sfaturile astrologilor. Oricat de promitațoare ar fi unele diete, totuși exista un secret pe care numai astrologii…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul Cainelui de Pamant aduce schimbari importante. Afla ce semn esti in zodiacul chinezesc si vezi ce te asteapta in anul 2018.Horoscop chinezesc 2018. Sobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

- 2018 este anul marilor transformari: nu se anunța a fi un an ușor iar instabilitațile și noutațile ne pot da batai de cap și ne pot bulversa mai mult decat ne-am putea imagina. Exista, insa zodii care vor avea noroc cu carul, la fel cum exista altele care vor avea probleme cu sanatatea sau dragostea:

- Horoscop chinezesc 2018. Anul cainelui de pamant! Vor fi multe schimbari. ”Eu vad anul cainelui ca pe unul al schimbarilor, unul uracios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sambata, la emisiunea Adevaruri ascunse, Numerologii vad 2018 ca pe un an bun, insa,…

- Anul 2018 vine cu multe schimbari, rasturnari de situație, care îi pot speria pe unii nativi. Însa trebuie sa ținem cont ca orice schimbare poate fi un pas înainte catre atingerea scopurilor noastre.

- HOROSCOP 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in noul an! Citește previziunile complete. HOROSCOP 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Va trebui sa fii foarte atent la ce iți ofera viața in acest domeniu, pe…

- Locuințele din cartierul de pe strada Caracal vor fi construite de Primaria Craiova, cu bani de la bugetul local. Primul pas: bugetarea in 2018 a celor 250 de apartamente la care lucrarile sunt intr-un stadiu mai avansat și care trebuie ...

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…