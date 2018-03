Horoscop: Cele mai triste zodii, sunt lovite de astenia de primăvară Taur Nu prea reușești sa distingi realitatea de fantezie, iar atunci cand iți dai seama ca tot ce ai crezut a fost doar o iluzie, devii una dintre cele mai posomorate persoane. Adevarul poate fi greu de digerat pentru tine, motiv pentru care preferi sa il omiți nu de puține ori. Cand simți ca suferința atinge cote maxime, poate ar fi mai bine sa iți iei o binemeritata pauza și sa te relaxezi cu lucrurile care iți plac cel mai mult. Rac Rac Emoțiile tale nu au limite, fiindca ești o persoana extrem de sentimentala, care se implica profund in orice lucru pe care il face. Te numeri printre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- LOCUL 4: CAPRICORN – Acest nativ are parte de tot felul de episoade neplacute din punct de vedere financiar. Va avea parte de cateva dușuri reci. Va pierde mulți bani pentru ca nu a gandit nicio strategie serioasa de imbogațire. Are mult de muncit daca vrea sa se simta confortabil și tocmai…

- HOROSCOP 13 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Posibil sa fii nevoit sa te imparti intre indatoririle socio-profesionale si cele domestice. Tentante sunt cele profesionale, insa membrii familiei si urgentele casei iti vor atrage in mod special atentia. Daca te focusezi prea mult pe…

- HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 10-11 martie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie pentru acest weekend, 10-11 martie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 - Berbec Iti doresti un pic de liniste weekend-ul asta si o sa ai…

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Horoscop 5 martie 2018 BerbecIspita rea iși cam baga coada in viața sentimentala și te pune in fața unei situații cu mare factor de risc. Ești tentat sa faci o greșeala cu gandul ca nu va ști nimeni, dar te inșeli.

- HOROSCOP 4 martie 2018. Ziua de duminica, 4 martie, este plina de surprize, unele extrem de placute, altele chiar dezamagitoare. Citeste, mai jos, ce ti-au rezervat astrele pentru 4 martie 2018. Horoscop complet pentru dumunica, 4 martie 2018!

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018. BerbecBucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Prima zi de primavara este un test pentru toți nativii sa lase grijile deoparte și sa se bucure de lucrurile importante. Afla ce ti-au rezervat astrele în prima zi de primavara!

- Daca esti unul dintre oamenii care tinde sa fie manipulator si obsedat de control, e firesc sa te gandesti ca este o caracteristica rea, dar nu este mereu asa. Daca schimbi cuvantul "manipulator" in "persuasiv", dintr-o data suna mai bine si o privesti ca pe o calitate. Daca esti in stare…

- HOROSCOP BERBEC Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care…

- GemeniProblemele in cuplu apar ca inevitabile, cu atat mai mult cu cat ai realizat greselile pe care le-ai facut in ultima vreme vizavi de partener. Relatia nu mai functioneaza si sunt sanse mari de separare. Ca sa ai parte de liniste si sa ramai cu constiinta impacata trebuie sa iti recunosti…

- HOROSCOP BERBEC Nu trebuie sa duci dupa tine, la nesfarsit, dezamagiri sau amintiri care inca mai dor. E posibil ca cineva sa fi gresit enorm fata de tine candva si ii porti si astazi pica, dar numai de tine depinde sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna. Omul mai si iarta, mai…

- Berbec Ti se pare ca toata lumea este impotriva ta si te simti coplesit de presiunea celor din jurul tau si de solicitarile acestora. Ai responsabilitatea de a avea grija de tine si de viata ta. Incearca sa te pui pe tine pe primul loc si sa actionezi ca atare. Taur Dai si primesti…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este bine sa fii cat mai discret. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe…

- Ulei de masline – Beneficii 1. Uleiul de masline scade nivelul colesterolului Cercetarile din ultimii ani au demonstrat ca un consum de grasime nu duce in mod neaparat la probleme de sanatate. O dieta din care nu lipsesc grasimile mononesaturate, precum cele din uleiul de masline, pot scadea…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Horoscop dragoste. Berbec O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima. Horoscop dragoste.…

- BERBEC Este un moment bun pentru a-ti face planuri de viitor, pentru ca stai foarte bine la capitolul finante. Daca ai de gand sa faci o investitie majora, nu ezita sa te consulti cu partenerul de viata sau cu familia ta. Cel mai corect este sa faci ceea ce iti doresti cu adevarat, insa ai…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Ce spui despre a doua șansa? Parerile sunt imparțite. Unii spun ca orice om greșește și are nevoie de a doua șansa, in vreme ce alții spun ca iubitul nu o sa se schimbe și daca a greșit o data, o va face și a doua oara, scrie realitatea.net.

- 1. Berbec Berbecul știe mereu cum sa rezolve orice situație. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Muncește incontinuu din greu pentru a-și indeplini visele. E mereu concentrat la serviciu și are intotdeauna o energie ieșita din comun.…

- Berbec Parca toate lucreaza in favoarea ta in ceea ce privește sfera profesionala. Vei avea multe cunoștințe și idei geniale de pe urma carora vei avea de caștigat. Tot ceea ce ai planificat profesional in ultima perioada trebuie pus acum in aplicare, chiar daca vei intampina și provocari. Taur Șefii…

- Aceasta este cea mai plictisitoare zodie!Daca ai intalnit oameni introvertiți care par sa nu aiba nimic de povestit, fii sigura ca sunt in zodia Racului. La prima vedere, ai tendința sa pui tacerea pe seama timiditații, dar iți vei da seama in scurt timp ca te inșeli.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Relațiile care se termina din diferite motive nu trebuie privite ca experiențe negative, ci lecții importante de viața. De fiecare data trebuie sa ne ridicam mai puternice de pe urma acestor experiențe și sa nu mai repetam greșelile din trecut. Deși este destul de greu sa treci peste un…

- Ca fiecare an, si anul 2018 vine cu urcusuri si coborasuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai norocoase zodii, scrie realitatea.net.RAC Daca anul 2017 a fost un an plin de dezamagiri pentru acesti nativi, anul 2018 va veni doar cu soare si voie buna.

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul. S-ar putea ca acesta sa fie cel mai bun lucru care ti s-a intamplat in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Horoscop dragoste. Berbec Comunicarea cu ceilalti este la nivel inalt. Reusesti sa intelegi ce iti spune partenerul de cuplu si nu mai apar conflicte legate de mesaje intelese sau interpretate gresit. Taur Pot aparea frustrari in relatia de cuplu din cauza faptului ca ti se…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti…

- HOROSCOP de WEEKEND 13 - 14 ianuarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 13 - 14 ianuarie 2018 . Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 13 - 14 ianuarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 13 - 14 ianuarie 2018 - Berbec Incepi weekend -ul obosit! Asta pentru ca te lasi coplesit…

- Iata care sunt cele 3 zodii carora inima le va bate puternic anul acesta: Taur Așteptarea ia sfârșit. Ai suferit multa vreme de singuratate, însa în 2018 norocul îți surâde în plan sentimental. Te îndragosteșți inexplicabil de o persoana spre…

- HOROSCOP 5 ianuarie 2018. Trigonul format de Luna cu Saturn aduce in general momente placute, mai ales in plan sentimental. Aveti ocazia sa faceti gesturi frumoase sau sa va bucurati de aprecierea partenerului.

- Exista oameni care se lasa conduși de alții și oameni care sunt nascuți ca sa fie lideri. Ce ii diferențiaza? Multe, dar cea mai importanta este capacitatea de a se impune, care ține foarte mult și de zodia in care cineva s-a nascut, scrie realitatea.net.

- HOROSCOP BERBEC Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi sa te lupti pe cont propriu cu greutatile vietii, ci ai oricand la cine apela…

- Toate semnele zodiacale au sansa sa îsi schimbe viata în 2018, totul tine însa de felul în care vor actiona si de modul în care se vor misca planetele. Iata cum îti va merge în dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! Berbecul Profita…

- HOROSCOP 2018. Anul 2018 vine cu mari surprize pentru unii, dar si cu un mare ghinion pentru altii. Daca unii nativi vor avea parte de bani si succes pe plan profesional, nu putem spune acelasi lucru si în dragoste.

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- Cele 4 zodii cu noroc la bani in decembrie 2017 sunt 1. BERBEC – Ideile tale vor curge ca raurile inca de la inceputul lunii. Daca pana acum ai avut momente de black-out, adica pana completa in creier, imaginatia ta va fi potentata de evenimentele astrale din aceasta luna. Statutul tau social va…

- Ai întâlnit vreodata un Taur încapatânat sau un Leu nerusinat? Fiecare zodie are o parte pozitiva, dar si una negativa! BERBEC Acest semn este cel mai egoist din întreg zodiacul. Berbecul este independent prin…

- RacIncepi anul intr-o nota optimista data de faptul ca si ultimele lui din 2017 ti-a mers excelent. Nimic nu te poate face sa iti schimbi starea de spirit. Vei avea parte de surprize uriase din partea familiei, in sanul caareia vei petrece clipe minunate. Te vei simti norocoasa ca ii ai…

- BALANTA Acest semn e cel mai mare mincinos al zodiacului. Dar nu in mod intentionat, ci pentru a cruta sentimentele cuiva sau pentru a-si face o imagine buna. Nu ii plac confruntarile, asa ca va evita sa spuna adevarul cand e necesar. De asemenea, va face tot ce tine de el pentru a…