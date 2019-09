Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Energia pozitiva este prezenta cu tine pe tot parcursul weekendului. Te bucuri de timp de calitate petrecut cu persoana iubita și, in plus, reușești sa acorzi atenție și casei. Citeste si Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 13 SEPTEMBRIE 2019. Ultima intalnire…

- TAUR - Te simti motivata si ambitioasa, gata sa abordezi toate proiectele care ti se propun, scrie girly.ro. Ai idei bune si energie sa le pui in practica. Esti creativa si inspirata. Asigura-te insa ca mai si traiesti printre picaturi, nu doar muncesti. Deschide-ti inima pentru iubire. Citeste…

- Prima jumatate a lunii septembrie sta sub semnul unui stellium in Fecioara, adica a unei aglomerari de aștri in acest semn, mai exact Soarele, Mercur, Venus și Marte. O zodie poate avea un avantaj.

- Luna Noua in Fecioara va avea loc pe data de 30 august 2019, va fi a doua Luna Noua petrecuta in luna august, fenomen astrologic mai rar intalnit, și va fi cea mai benefica lunație a anului 2019. Luna Noua in zodia Fecioara se petrece intr-un context astrologic de excepție, amprentat de aspecte planetare…

- Horoscopul toamnei 2019. Berbec - O toamna cu mai puține griji Viata capata un ritm mai lent in toamna, esti nevoita sa amani tot felul de planuri, petrecerile de familie sau proiectele personale. Septembrie pare sa fie o perioada in care trebuie sa iti sacrifici timpul liber, sa muncesti mult peste…

- Luna august se anunța impactanta din punctul de vedere al contextului astrologic. In primul rand, in luna august 2019 vom avea Luna Noua de doua ori, in prima zi, atunci cand se va forma in zodia Leu, și in penultima zi, pe 30 august, atunci cand se va forma in zodia Fecioara. De asemenea, la mijlocul…