HOROSCOP. Cele mai enervante lucruri despre fiecare zodie HOROSCOP. Berbec (21 martie- 19 aprilie) Partea enervanta: Se enerveaza usor, transforma cel mai mic conflict intr-o drama totala. HOROSCOP. Taur (20 aprilie-20 mai) Partea enervanta: La primul semn al unei boli, taurul isi va face curat in calendar, va inchide telefonul, va amana serviciul si se va comporta ca si cand ar fi sfarsitul lumii. HOROSCOP. Gemeni (21 mai-20 iunie) Partea enervanta: Aceste persoane au tendinta sa se poarte ca si cand stiu totul despre ceea ce le spui, desi pot sa nu aiba nici cea mai vaga idee. HOROSCOP. Rac (21 iunie-22… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa invețe, sunt conștienți ca au probleme. Trebuie sa ia viața in piept și sa aiba incredere in ei. HOROSCOP. Taur - Trebuie sa invețe sa iși infrunte temerile. Frica zilei de maine nu trebuie sa o aiba. HOROSCOP. Gemeni - Trebuie sa invețe sa nu iși ignore…

- HOROSCOP. Berbec - Trebuie sa puna ponderea mare pe consolidarea relațiilor, pentru ca daca face treaba asta, va incepe lumea sa știe cine este. HOROSCOP. Taur - Are o saptamana de protecție totala. HOROSCOP. Gemeni - Saptamana de fertilitate și belșug. Este o saptamana benefica.…

- Haideți sa vedem care sunt sfaturile astrologilor, potrivit ce-spun-astrele.ro raportate la fiecare zodie in parte. ZODIAC-Cea ma mare greșeala pe care ați facut-o in 2018 Berbec: 21 martie – 19 aprilie In 2018, ați evoluat la viteza maxima. V-ați aventurat in situații necunoscute.…

- HOROSCOP. Berbec: Are o luna in care li se recomanda sa ramana in asteptrarea unor schimbari. Multe schimbari care vor veni rapid. Sfarsitul de an e cu schimbari. HOROSCOP. Taur: In luna decembrie se porduce un salt calitativ in existenta lor, au trudit dar dau lovitura. HOROSCOP. Gemeni: Sunt…

- Horoscop sambata 1 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Berbec: S-ar putea ca lucrurile sa evolueze altfel decat te aștepți și va fi nevoie sa intervii, ca sa temperezi conflicte sau sa te calmezi pe tine. Taur: Este posibil sa ai parte de surprize, cele mai…

- HOROSCOP. Berbec - Au chef de deplasari. Ziua le aduce surprize pe drum. HOROSCOP. Taur - Cu banii au de-a face in aceasta saptamana. Nu vor sa cheltuiasca. S-ar putea sa se distreze cu bani putini. HOROSCOP. Gemeni - Au multe lucruri placute de facut. Isi fac un cadou. HOROSCOP.…

- HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Daca ti-ai luat candva angajamentul fata de cineva ca vei interveni in ajutorul lui la un moment dat, adu-ti aminte de promisiune si tine-te de cuvant. Tu oricum esti un om foarte corect care-si indeplineste intotdeauna legamintele,…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) Ești prea nerabdator. Atunci cand vrei ceva, il vrei cat mai urgent. Ambiția de care dai dovada in tot ceea ce faci nu este neaparat un lucru rau, insa nerabdarea poate deveni o problema daca uiți sa ii iei in calcul și pe cei din jurul tau. Astfel, poți deveni destul…