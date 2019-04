HOROSCOP CASSANDRA 8-14 APRILIE: Ghinioane în lanţ, ce zodii au o săptămână de coşmar BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile s-ar putea sa gasiti solutii pentru probleme mai vechi. Este un moment potrivit pentru autoevaluari, autoanaliza si un moment retrospectiv, ceea ce inseamna ca puteti descoperi si invata multe despre dumneavoastra. TAUR 21.04-21.05: Pe tot parcursul saptamanii va veti intalni cu prieteni vechi si puteti regandi cateva dintre obiectivele viitoare. Va veti gasi energia necesara si e bine sa o folositi in avantajul dumneavoastra. GEMENI 22.05-21.06: Astrele va aduc in viata oameni si situatii din propriul trecut, ceea ce ar putea fi un lucru bun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cele ce urmeaza, va redam o parte din dialogul purtat de Bogdan Chirieac cu Rareș Bogdan: Bogdan Chirieac: Eu cred ca venirea dumneavoastra la PNL ar putea aduce acest partid de pe locul 4, 5 pe locul 3. Rareș Bogdan: Unde va referiți? Bogdan Chirieac: Indrazneam sa estimez…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile sunteti impulsivi si repeziti, asa ca vi se recomanda sa fiti prevazatori cu remarcile acide. Puteti chiar sa vorbiti fara sa ganditi. Pe tot parcursul saptamanii munciti din greu pentru a va mari castigurile. TAUR 21.04-21.05: Debutati ca niste adevarati…

- BERBEC 21.03-20.04: Va faceti planuri pentru cariera dumneavoastra sau efectuati noi studii care v-ar putea stimula profesia. Fireste ca aveti energia necesara pentru a duce la bun sfarsit aceste lucruri, dar nu uitati sa fiti atenti si cu ceilalti. TAUR 21.04-21.05: Planetele va incurajeaza…

- Ruby Kate Chitsey, o fetița de numai 11 ani, a reușit sa aduca zambetul pe buzele unor batrani care de foarte mulți ani tanjeau dupa lucruri simple, dar ignorate de toata lumea. Potrivit CNN, Ruby Kate și-a petrecut o mare parte din vacanța de vara alaturi de mama ei, care lucreaza la un azil…

- Viața traita pe repede-înainte vine la pachet cu stres, cu frici, cu neliniști, cu anxietați sau cu depresii. Din pacate, mulți oameni nu recunosc ca se confrunta cu probleme din sfera psihologicului. Drept urmare, aleg sa nu se adreseze specialiștilor.

- Diana Pivniceru a fost nevoita sa paraseasca show-ul Exatlon, la sfatul medicilor din Republica Dominicana. ”Faimoasa” a suferit o ruptura de ligamente la genunchi si, iar sanatatea ei era pusa in pericol. ”Nu pot sa imi stapanesc lacrimile. De ce mi se intample tocmai mie asa ceva?! Exatlon era competitia…

- BERBECAveti parte de multe momente amuzante alaturi de familie. Trebuie sa va motivati singuri, daca vreti sa atingeti anumite obiective. TAURUn coleg apropiat va sustine in proiectele pe care le-ati inceput recent.

- BERBEC 21.03-20.04: Vi se intampla ceva diferit decat ati anticipat si va poate atrage interesul pentru viitor. Poate fi vorba de ceva cu totul nou sau poate avea legatura cu lucruri ce s-au intamplat in viata dumneavoastra in ultimii ani. TAUR 21.04-21.05: In aceste zile se pare ca aveti…