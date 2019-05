HOROSCOP CASSANDRA 6-12 MAI 2019. Se întoarce roata, săptămână de coşmar pentru o zodie BERBEC 21.03-20.04: Este un timp favorabil pentru a merge dupa obiective, mai ales ca Forta este cu dumneavoastra. Lucrurile va merg bine si oamenii coopereaza lesne. Va identificati cu propriile idei si ii puteti convinge pe ceilalti sa fie de acord. TAUR 21.04-21.05: Acum a venit momentul sa va stabiliti clar viitoarele proiecte pe care vreti sa le realizati pana la finalul anului. Mercur si Venus va atrag sa socializati cu altii, si in special cu tineri sau oameni creativi. GEMENI 22.05-21.06: In aceste zile, prietenii sunt foarte importanti pentru dumneavoastra. Este un moment… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Minerva Mai 2019 Berbec. Posibil sa ai un inceput de luna in forța daca ne gandim la crucea cardinala din perioada 1 – 10 mai care marcheaza inceputul lunii cu o tonalitate mai aspra, noroc ca ai energia și puterea de a face lucrurile sa mearga. Orizonturile se extind și lumea ta…

- BERBEC 21.03-20.04: Stilul dumneavoastra de comunicare devine mai indraznet si mai convingator, durand pana la jumatatea lunii mai. Deveniti brusc mai altruist si mai grijuliu pentru cineva care va deveni recunoscator. TAUR 21.04-21.05: In curand se apropie timpul de recoltare, cand veti strange…

- BERBEC 21.03-20.04: Este randul dumneavoastra sa straluciti. Soarele va stimuleaza energia si va ofera sansa sa va reincarcati bateriile pentru tot restul anului. Va mai trebuie insa putin mai multa rabdare si sa fiti atenti la ce si cum vorbiti. TAUR 21.04-21.05: Aveti o tendinta de a va…

- Jupiter se ocupa cu scopurile si obiectivele noastre, in ce credem, ce este posibil, de cresterea, abundenta si expansiunea noastra. Jupiter este marele DE CE, motivul pentru care facem ceea ce facem. Viata ar fi trista si fara sens daca nu am avea pe Jupiter in ea. Deci chiar trebuie sa fim…

- LUNA PLINA. "Aspectul se va produce la gradul 0, cu Soarele abia intrat in Berbec conjunct cu Chiron și Luna in Balanța, pe axa 2-8, una și a placerilor, cu Marte (pasiune) in careu (tensiune) cu Venus (iubirea). Berbecul vrea acum și aici, Balanța mai tempereaza, dar așa la nivel superficial. Ascendentul…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile sunteti impulsivi si repeziti, asa ca vi se recomanda sa fiti prevazatori cu remarcile acide. Puteti chiar sa vorbiti fara sa ganditi. Pe tot parcursul saptamanii munciti din greu pentru a va mari castigurile. TAUR 21.04-21.05: Debutati ca niste adevarati…

- BERBEC 21.03-20.04: Va faceti planuri pentru cariera dumneavoastra sau efectuati noi studii care v-ar putea stimula profesia. Fireste ca aveti energia necesara pentru a duce la bun sfarsit aceste lucruri, dar nu uitati sa fiti atenti si cu ceilalti. TAUR 21.04-21.05: Planetele va incurajeaza…