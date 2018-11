Stiri pe aceeasi tema

- Iata o parte din dialogul celor doi de la emisiunea „Romania9”, moderata de jurnalistul Ionuț Cristache la TVR 1: Teodorovici: Eu v-am promis ca, anul viitor, vor incepe spitalele. Va incepe construcția. (...) Domnule președinte, de ce aș avea incredere, nu eu personal, ca și Guvern, problema…

- BERBEC 21.03-20.04: Intarzieri si confuzii, iata cu ce va confruntati in aceste zile. Insa nu totul este negru in jurul dumneavoastra. Soarele apare daca priviti spre cer si va scoate in cale cateva oportunitati legate de studiu. TAUR 21.04-21.05: Saptamana aceasta veti incheia cu alergatura…

- Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). "In…

- BERBEC 21.03-20.04: Doriti sa purtati discutii profunde despre subiecte importante, desi pot degenera in remarci pline de rautate. Trebuie sa va pastrati calmul, chiar daca ceilalti se pare ca nu va inteleg. Puteti atrage asupra dumneavoastra bani, favoruri, daruri sau chiar puteti primi o mostenire.…

- BERBEC 21.03-20.04: Atentia principala continua sa se mentina pe parteneriate si prietenii stranse. Aveti in continuare oportunitati de a beneficia de bogatia si resursele altora, in special a partenerilor de viata, iar unii dintre dumneavoastra puteti beneficia de o mostenire. Este timpul pentru…

- BERBEC 21.03-20.04: Relatiile cu partenerii si prietenii apropiati sunt excelente. Marte, planeta dumneavoastra guvernatoare, va pompeaza suficienta energie pentru realizarea proiectelor aflate in derulare. Si Saturn se afla in partea de sus a diagramei, asa ca urmeaza o perioada de succes. TAUR…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat, vineri, intr-un mesaj transmis la Congresul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania), ca "alocarea resurselor in detrimentul investitiilor nu este un model sustenabil de dezvoltare economica" si a facut referire la o "adancire"…

- Vremea se va raci in toata tara, incepand de marti, astfel ca valorile termice vor fi cu pana la 8-10 grade mai coborate fata de cele normale in aceasta perioada a anului. O crestere de temperatura este de asteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie, cand regimul termic va deveni apropiat de normal,…