HOROSCOP CASSANDRA 19-25 NOIEMBRIE 2018: Focosul Marte aduce distracţie, dar lipsa banilor mai taie din elan BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile Venus va deschide calea spre relatii calde cu ceilalti. Cel mai bine va veti simti daca veti calatori in trecut. Poate va aduce aminte de ceva nostalgic si frumos, poate terminati un proiect inceput de demult sau o carte. TAUR 21.04-21.05: Aveti nevoie de mai mult somn si ar trebui sa tineti cont de nevoile organismului. Mai multa odihna va va face mai toleranti cu cei din jur si sa gasiti mai repede solutii la problemele care va apasa. GEMENI 22.05-21.06: Vreti sa fiti eficienti in tot ce faceti, sa vedeti rezultatele muncii si a eforturilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- BERBEC 21.03-20.04: Doriti sa purtati discutii profunde despre subiecte importante, desi pot degenera in remarci pline de rautate. Trebuie sa va pastrati calmul, chiar daca ceilalti se pare ca nu va inteleg. Puteti atrage asupra dumneavoastra bani, favoruri, daruri sau chiar puteti primi o mostenire.…

- BERBEC 21.03-20.04: Atentia principala continua sa se mentina pe parteneriate si prietenii stranse. Aveti in continuare oportunitati de a beneficia de bogatia si resursele altora, in special a partenerilor de viata, iar unii dintre dumneavoastra puteti beneficia de o mostenire. Este timpul pentru…

- BERBEC 21.03-20.04: Este momentul recoltarii semintelor pe care le-ati plantat in trecut. Veti atrage bani prin partenerul de viata sau cel de afaceri, posibil chiar sa vi se aprobe o suma considerabila prin banca. In weekend veti avea nevoie de mai multa odihna. TAUR 21.04-21.05: Marte se…

- BERBEC 21.03-20.04: Continuati sa va concentrati pe casa si familie iar interactiunea cu unul dintre parinti poate fi semnificativa. Din fericire, colegii sunt sustinatorii dumneavoastra, ceea ce este intotdeauna un lucru binevenit. Provocarea este sa aveti destula rabdare cu toti din jur. TAUR…

- Taur Altii va pot considera deciziile cam surprinzatoare. Cu toate acestea, daca ele va ajuta sa iesiti din situatii prea sufocante, se dovedesc a fi un lucru bun. Casa si stilul de viata sunt si ele posibil supuse schimbarilor pe termen lung. Presiunile pe care le-ati trait de la mijlocul…