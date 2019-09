HOROSCOP CASSANDRA 16-22 SEPTEMBRIE. Tsunami de evenimente, planete provoacă un adevărat turbion în viaţa zodiilor BERBEC 21.03-20.04: Nu mica va fi mirarea ca saptamana aceasta marcheaza un moment de cotitura, cand veti fi surprinsi de panica. Va faceti probleme ca aveti prea multe magazine de vizitat si prea multi bani de cheltuit? Nu e cazul. TAUR 21.04-21.05: Tema de ansamblu a urmatoarelor zile este ca vreti sa faceti singur tot felul de lucruri. Nu trebuie sa multumiti pe nimeni. Va simtiti increzatori si relaxati, deoarece nu este nevoie sa va prefaceti a fi ceea ce nu sunteti. GEMENI 22.05-21.06: Va concentrati pe casa, familie si propria viata privata. Renovarile, mutarile rezidentiale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

