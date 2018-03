Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Vasi Radulescu scrie ca felul in care ne consumam o zi ne arata felul in care ne traim intreaga viata. 1. Treziti-va devreme si nu mai stati niciun minut in plus in pat. E timp mort. Trezirea la 5:00 sau 5:30 ofera energie, timp pentru un mic dejun relaxant, citit, meditatie, putin sport. 2.…

- Efectele se resimt inca din 1 martie, cand Luna Plina din Fecioara este opusa Soarelui din Pesti. Zodiile incep sa nu fie mai preocupate de capitolul bani, si sa inteleaga ca viata este mai mult decat o alergatura dupa bani, facturi sau lux, si mai este nevoie si de dragoste. Incepand din…

- Horoscop Mihai Voropchieci martie 2018 Berbec: Are protecție totala toata luna martie, sunt feriți de toate forțele malefice. Taur: O luna de așteptare, un an hotarator sa aiba rabdare, deoarece norocul este doar pentru cei care au rabdare. Gemeni: Sunt schimbatori, sa abordeze toate…

- HOROSCOP 3 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Conform prognozei, aceasta zi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare, este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…

- Viața pulseaza in jurul nostru, apare iarba, mugurii pe ramuri și bobocii de floare incanta simțurile. Sufletul se deschide, prindem aripi, zambim fara motiv, devenim iarași copii. Suntem in postul Paștelui, sarbatoare ce aduce innoire și inviere fizica și spirituala, cumpatare, bunatate sufleteasca,…

- In zilele noastre, viața a devenit atat de agitata, incat rareori ne mai gasim timp pentru noi inșine. Indeosebi femeile, din unele puncte de vedere mai sensibile decat barbații, iar privind din alte perspective – mult mai puternice, se complac in situații ce nu ar trebui sa le plafoneze, sa le limiteze…

- Este primul an cand se marcheaza sarbatoarea martisorului ca element de patrimoniu mondial. Anul trecut, la Comitetul interguvernamental de salvgardare a patrimoniului cultural si material UNESCO, dosarul „Practici culturale de 1 Martie” a fost acceptat. Cu alte cuvinte, marțișorul a fost…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- HOROSCOP BERBEC Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care…

- Un barbat și a ucis intreaga familie, cu scopul de a beneficia de o moștenire. Tanarul a scapat in ultimul moment de condamnarea la moarte. Thomas Bartlett Whitaker urma sa fie executat joi, prin injecție letala, dar autoritațile din Texas au decis cu doua zile inainte sa schimbe sentința…

- Masina trimisa de miliardarul Elon Musk nu va ajunge niciodata pe Planeta Rosie. Exista sansa, mica, ce-i drept, ca autoturismul electric sa loveasca Pamantul, Soarele ori sa ajunga pe Venus.

- BERBEC 21.03-20.04: Va bucurati de momente placute alaturi de prieteni, insa veti avea un schimb puternic de replici cu un sef sau cu unul dintre parinti. Aveti grija sa nu deveniti prea rigizi, deoarece nu faceti decat sa va opuneti inutil. Va ajuta sa va destindeti doar Marte, care va determina…

- Desigur ca, pana la 40 de ani, am invatat sa mananc sanatos, sa fac sport si am aflat ce ma relaxeaza si ce ma energizeaza. Insa mereu e nevoie de mici ajustari, care sa tina cont de varsta, de nevoile corpului la un anumit moment si de de ce nu, de toate acele lucruri care ne fac viata mai interesanta,…

- Lansarea unei misiuni umane pe Marte este tot mai aproape, datorita construirii de catre SpaceX a celei mai puternice rachete din lume, Falcon Heavy. Peste 200 oamenii de știința din 25 de țari au plecat in Oman pentru a efectua o simulare a vieții pe Planeta Roșie.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa…

- Descoperirea sistemului solar format din cele sapte planete, care orbiteaza o stea rosie pitica, "ultrarece", situat la aproximativ 39 de ani lumina de Terra, a fost anuntata in urma cu un an.Desi nu se cunosc multe informatii despre suprafetele si atmosferele planetelor, noile masuratori…

- Astrologul Roxana Lusneac a alcatuit astrograma personalizata a Adelinei Pestritu, pentru 2018 si, a descoperit de ce alte surprize ar putea sa aiba parte viitoarea mamica, in acest an.“I-am facut o astrograma Adelinei Pestritu, anul trecut, la 30 de ani si iata ca lucrurile au inceput…

- BERBEC 21.03-20.04: Veti fi alaturi de prieteni si parca toata lumea va dori sa fie in preajma dumneavoastra. Intre timp, ceva se iveste si apar la orizont cateva dispute legate de o proprietate comuna, o mostenire sau o asigurare. Acestea se vor solutiona in favoarea dumneavoastra. Aveti rabdare!…

- Horoscopul lunii februarie 2018 este marcat de 4 evenimente astrologice importante: 11 februarie: intrarea planetei Venus in zodia Pești. Venus va parasi zodia Pești in ziua de 7 martie. 15 februarie: Luna Noua in zodia Varsator; 18 februarie: intrarea planetei Mercur in zodia…

- Eclipsa va aduce o serie de schimbari in viața noastra, in funcție de semnul nostru zodiacal, și ne va oferi posibilitatea de a face anumite alegeri in ceea ce privește segmentul financiar, mai ales in cazul urmatoarelor zodii: taur, leu și varsator. Luna sangerie se va simți profund de catre…

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.

- BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca. TAUR 21.04-21.05: In…

- Anul 2018 aduce cu el multe lucruri bune, dar si multe schimbari in viata fiecaruia. Trebuie sa stim ce este si ce nu este bine pentru noi, astfel ca numerele pot spune multe despre viata noastra.

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- BERBEC: Este posibil sa-și doreasca sa regandeasca planurile de calatorie sau investițiile mari. Acum par sa fi intrat intr-un circuit spiritual, care ii obliga sa se vada, sa se recunoasca in suma actiunilor pe care le-au intreprins si, pentru prima oara, sa aiba indoieli vis-a-vis de acestea. …

- In 2018 vom avea parte de nu mai puțin de 5 eclipse, 3 parțiale de Soare și 2 totale de Luna, dupa cum urmeaza: ・ 31 ianuarie, totala de Luna 15 februarie, parțiala de Soare ・12 iulie, parțiala parțiala de Soare ・27 iulie, totala de Luna ・11 august, parțiala de Soare Dupa cum vedeți, prima este in Leu,…

- In 2 februarie, Venus intra in Varsator, aducand o schimbare in atitudine. Unii se vor simți diferit fața de relațiile in care sunt și vor avea schimbari și in ceea ce privește pe cei pe care ii țin aproape. Multe intrebari ies la iveala. Valorile și credințele pot fi puse la incercare in…

- Marele scriitor rus Feodor Dostoievski, cunoscut pentru romanele „Crima și pedeapsa”, „Idiotul” sau “Frații Karamazov” a carui opera a influențat decisiv literatura, a fost un adevarat sprijin pentru fratele lui Nikolai, chiar și atunci cand se afla in detenție. In 1849, autorul a fost arestat pentru…

- Aproape fiecare dintre noi a trait sau urmeaza sa traiasca momentul ruperii de „cuib“, al plecarii de acasa. Sunt insa si persoane care se complac in rolul de “vesnic copil”, dovedind o incapacitate de a se lansa in viata.

- Horoscop 14 ianuarie 2018: BERBEC In prima parte a zilei s-ar putea sa-ți ieși din fire din cauza divergențelor cu un partener de afaceri sau cu un coleg. Exista o cale de mijloc, dar compromisul este posibil numai daca reușești sa-ți controlezi impulsivitate și sa analizezi situația in mod lucid…

- HOROSCOP BERBECVisezi la o schimbare majora in viata ta, dar parca ti-e frica sa pornesti fara o analiza anterioara sau fara niste cunostinte solide in acest sens. Ai avea mare nevoie de un sfat de la cineva care a trecut prin situatii similare si te-ar putea indruma sau de la o persoana…

- Horoscopul saptamanii 8-14 ianuarie 2018 incepe cu 3 aspecte astrale armonioase, aducatoare de noroc și optimism pentru toate zodiile. Primele doua sunt formate de Jupiter, planeta Norocului, cu Soarele și cu Venus (planeta Iubirii). Cel de-al treilea este format de Marte, planeta Acțiunii…

- Horoscop weekend 6-7 ianuarie 2018: BERBEC Se pot aduce in discuțe problemele financiare ale nativului acestei zodii, iar cu ajutorul membrilor familiei se pot cauta soluții. Duminica este zi de petrecere pentru a incepe saptamana cu voie buna. Horoscop weekend 6-7 ianuarie 2018: TAUR Weekend-ul…

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- SMS-uri și mesaje de anul nou hazlii • Mesaje comice, citate și texte amuzante de „la mulți ani” 2018 | zlatnainfo.ro “Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!” “Previziuni meteo de revelion 2018: prevazut o furtuna de pupici si imbratisari…te sfatuim sa…

- Astfel, lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- HOROSCOP 23 DECEMBRIE 2017 Berbec Ai multe si marunte de facut la serviciu, dar este nevoie sa fii prudent si sa-iti selectezi prioritatile. Sanatatea este vulnerabila, mai ales pe segmentele sistemului digestiv. Remediile naturiste, odihna, detasarea de neplacerile cotidiene sunt cele mai…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- „Barbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus" este o carte celebra a lui John Gray, tradusa in toate limbile pamantului. O carte care arata cat de diferit se raporteaza barbații și femeile la o situație, cum o in...

- Actrița Paula Chirila a facut o declarație plina de iubire celei mai importante ființe din viața sa. Paula Chirila a divorțat recent de cel care i-a fost partener de viața timp de mai mulți ani, Marius Aciu , impreuna cu care are o fata, Carla. Paula Chirila, care a facut marturisiri dureroase despre…

- Horoscop Oana Hanganu.Saptamana 18-24 decembrie va incepe cu Luna Noua in zodia Sagetator, zodie in care se vor afla și Soarele, Saturn, Venus și Mercur retrograd. Luna Noua din 18 decembrie și din zodia de foc Sagetator ne va incuraja sa ne facem planuri, sa fim optimiști și sa ne bucuram,…

- Cea mai noua insula a lumii, formata in timpul unei eruptii vulcanice in urma cu trei ani in Oceanul Pacific, ar putea oferi indicii despre cum ar fi aparut forme de viata pe planeta Marte, a anuntat NASA, informeaza AFP.com, citat de News.ro.