Telefonul Luizei Melencu a fost folosit din nou. Mesaj pentru bunicul său

Mesajul este unul standard: ”Acum pot fi contactată pe mobil. Am devenit disponibilă. You can now call me on my mobile. I am available”, este SMS-ul pe care bunicul Luizei Melencu l-a primit sâmbătă noaptea la ora 3.30, conform România Tv. Informația a… [citeste mai departe]