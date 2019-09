Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o…

- Fie ca este vorba despre locul de munca sau propria locuinta, pastrarea curateniei ne ajuta in a avea un stil de viata sanatos, fapt care ar trebui sa ne preocupe pe toti, in special cand este vorba despre cei din jurul nostru. Angajatilor trebuie sa le fie asigurate anumite conditii de lucru, in special…

- HOROSCOP Berbec - au toate motivele sa se gandeasca la rolul lor in famlie. Luni și marți pot avea evenimente importante care fac referire la niște momente intenese din punct de vedere emoțional. Miercuri și joi zile foarte bune din punct de vedere social, vor sa se distreze și sa se degajeze de…

- HOROSCOP BERBEC - cadou-surpriza și o suma de bani mare. Au o saptamana fantastica și au parte de multe beneficii. HOROSCOP TAUR astrele anunța o calatorie. Muta multe bagaje. HOROSCOP GEMENI - sunt puși pe scandal. Susțin o mica batalie. Ies caștigați daca vor ramane calm. HOROSCOP…

- HOROSCOP BERBEC. Au o sapamana mai incercata unde trebuie sa se fereasca de certuri și consumul de energie. Toate aceste lucruri le pot afecta, nu doar orgoliul, ci și sanatatea. HOROSCOP TAUR. Sunt legați profund in aceasta saptamana de caminul lor, al familiei. Aceștia nu prea au chef…

- Horoscop 27 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 27 iunie 2019 - Berbec: Incepe sa conteze din ce in ce mai mult ce simți, ce iți aduce bucurie și iți lumineaza viața. Cei dragi cu nevoile lor vor trece in prim planul atenției tale. Horoscop 27 iunie 2019 - Taur: Te intorci…

- Horoscop lunar general - iulie 2019. Cu doua planete care intra in semnul Leului și una care incepe sa se miște in sens aparent invers prin aceasta zodie, s-ar putea ca energia lunii iulie sa fie nițel confuza.

- V-ați gandit vreodata care e scopul vostru in viața, ce menire aveți? Cam asta iși dorește fiecare zodie in parte. Credeți ca vi se potrivește?HOROSCOP BERBEC. Sa-i ajute pe alții sa iasa din zona lor de confort. HOROSCOP TAUR. Sa ajute oamenii sa practice mindfulness.