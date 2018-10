HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU 8-14 OCTOMBRIE 2018: Luna nouă aduce afecţiune, ce se întâmplă în Casa Banilor HOROSCOP BERBEC - au o saptamana valoroasa sub aspectul relațional. Se dumiresc in legatura cu multe persoane care sunt acum, incepand cu partenerul de viața, dar și cu oamenii din zona afacerilor. Marți, luna noua in zona relațiilor, poate fi un nou inceput, joi și vineri vorbesc despre bani, iar in weekend vor avea parte de plimbari. HOROSCOP TAUR - muncesc mult și sunt tot in relație și ei. E posibil sa nu aiba doar prieteni. Unii incearca sa convinga și sa se apropie de oameni de care are nevoie. Marți, incep un proiect sau schimba ritmul, toata saptamana se va baza pe colaborari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

