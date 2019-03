Horoscop Camelia Pătrăşcanu 25 martie - 1 aprilie. O săptămână încărcată pentru multe zodii. Scorpionii, atenţie la sănătate! Berbec Esti plin de energie in aceasta saptamana, astfel ca vei reusi sa recuperezi mai multe sarcini cu care ai cam ramas in urma, in special cele din sfera carierei. Nu cumva ai ramas in urma si la capitolul vizite si intalniri cu parintii sau rudele? Taur Asteapta-te la o saptamana mai spirituala, in care te vei gandi mai mult la emotii si trairi si vei lasa deoparte aspectele materiale. Iti doresti sa patrunzi mai adanc si in gandurile si emotiile celor dragi pentru a afla mai bine daca nevoile afective le sunt indeplinite. Gemeni Se anunta a fi o perioada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

