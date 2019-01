Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- "Pe parsursul intregii perioade din 2018, in mod constant Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc ori de cate ori am testat intentia de vot pentru functia de președinte. Sigur ca, in ultima perioada, lucrurile devin oarecum fluide, in sensul ca apar candidati cu sanse reale, cum ar fi Calin Popescu…

- „De la PSD tot timpul a candidat la functia de presedinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul de televiziune Romania TV. Intrebat ce ar vota intr-o posibila finala dintre Liviu Dragnea si Dacian Ciolos el…

- Victor Ponta susține ca din partea PSD, la alegerile prezidențiale de anul viitor, va candida liderul partidului. „De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul…

- Cifrele au fost prezentate la Romania TV de catre sociologul Marius Pieleanu. Iata cum se poziționeaza politicienii in ceea ce privește cota de incredere printre romani: Klaus Iohannis – 28% Gabriela Firea - 23% Dacian Cioloș – 21:% Tudorel Toader – 21:% La…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca actuala coalitiei va ramane la guvernare chiar daca s-a incercat sa se bage fitile. “Ramane, va spun fara niciun fel de ezitare. Am vazut ca in ultima vreme s-a incercat foarte mult, foarte mult s-a incercat sa se bage…

- "Bineinteles ca vom avea o pozitie comuna (cu cei de la ALDE, in cazul in care PSD merge la consultari - n.r.). Evident ca maine (miercuri - n.r.) vom avea o sedinta a conducerii partidului si vom vedea exact despre ce este vorba si care va fi conduita noastra vizavi de acest exercitiu de imagine…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost…