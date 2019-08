HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC:

Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere pe cont propriu pentru ca Uranus e chiar in zona banilor la ei, scrie mesajeinspirationale.ro.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. TAUR:

Pentru ca au planeta Uranus chiar in zodia lor, se pot schimba la nivel comportamental si atitudinal, daca erau rezervati fata de o anumita experienta…