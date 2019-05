HOROSCOP CAMELIA PĂTRĂŞCANU 20-26 MAI 2019. Ce zodii vor avea o săptămână de coşmar HOROSCOP BERBEC. Pentru Berbeci saptamana viitoare aduce multa munca. Atenție la acte luni! Marți, miercuri și joi au parte de aspecte bune legate de activitatea profesionala, dar și de bani. Trebuie sa țineți cont ca in weekend se formeaza aspecte foarte bune pentru distracții alaturi de prieteni. HOROSCOP TAUR. Taurii au și ei o saptamana in care sunt foarte concentrați pe ce fac alții, ce au alții de spus și cum primesc aceștia ideile lor. Atenție la bani luni! Foarte bune zilele de miercuri și joi, cand rezolva probleme sau proiecte. HOROSCOP GEMENI. Gemenii se gandesc sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

