Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP. Berbec - Au chef de deplasari. Ziua le aduce surprize pe drum. HOROSCOP. Taur - Cu banii au de-a face in aceasta saptamana. Nu vor sa cheltuiasca. S-ar putea sa se distreze cu bani putini. HOROSCOP. Gemeni - Au multe lucruri placute de facut. Isi fac un cadou. HOROSCOP.…

- Horoscop luni, 26 noiembrie 2018. Zodia care primește vești bune de la prieteni Horoscop 26 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi frumoasa, presarata cu mici bucurii care pot veni de la persoane aflate la distanța sau de la cei din familie. Ar fi bine sa eviți exagerarile, de orice fel. Horoscop…

- Horoscop sambata 24 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop sambata 24 noiembrie 2018 – Berbec: Este important sa te orientezi corect prin mulțimea de informații pe care le poți primi, de la prieteni, rude sau simple cunoștințe. Toata lumea are chef de…

- HOROSCOP Berbec. Au o saptamana interesanta. Sunt foarte energici, hotarați, nu se lasa intimidați de nimeni. HOROSCOP Taur. Corecteaza niște lucruri luni și marți. Foarte inspirați miercuri și joi, au idei de afacaeri și se implica in proiecte. HOROSCOP Gemeni. O saptamana care pune…

- Horoscop luni, 12 noiembrie 2018. Capricornii pot starni conflicte, cu urmari pe termen lung Horoscop, luni, 12 noiembrie 2018 – Berbec: Ești tentat sa acționezi fara sa stai prea mult pe ganduri, chiar daca asta inseamna sa te consumi mai mult decat ar fi cazul. Horoscop, luni, 12 noiembrie 2018 –…

- HOROSCOP 10 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti invitat sa te alaturi unei actiuni, unui proiect din care ai si tu multe de castigat, dar totusi, inainte de a culege roadele, trebuie sa si contribui cu ceea ce stii sa faci tu cel mai bine. Rezultatele foarte bune ale acestei afaceri…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) Ești prea nerabdator. Atunci cand vrei ceva, il vrei cat mai urgent. Ambiția de care dai dovada in tot ceea ce faci nu este neaparat un lucru rau, insa nerabdarea poate deveni o problema daca uiți sa ii iei in calcul și pe cei din jurul tau. Astfel, poți deveni destul…

- HOROSCOP Berbec: Are o saptamana in care e bine sa-și fundamenteze actuala poziție, siguranța personala, atat in familie, cat și in afaceri, sa fie mai prudent in relațiile sale, aspecte bune in zona parteneriatelor beneficii surprinzatoare prin alte persoane. Joi cam tensionata, in weekend sanatatea…